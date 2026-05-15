منتخب الأردن يفقد لاعباً جديداً قبل كأس العالم 2026 بسبب الإصابة

- تعرض منتخب الأردن لضربة قوية بإصابة اللاعب عصام السميري بقطع في وتر العرقوب، مما يزيد من متاعب المدرب جمال السلامي قبل كأس العالم 2026، خاصة بعد غياب النجمين يزن النعيمات وأدهم القرشي للإصابة. - السميري، الذي نشأ في البحرين وتألق مع نادي الرفاع، حقق نجاحات محلية قبل انتقاله إلى نادي شباب العقبة، وشارك مع منتخب تحت 23 عاماً، مما جعله محط اهتمام الأندية الأردنية. - انضم السميري للمنتخب الأردني في أغسطس 2025 للمشاركة في مباريات ودية، لكن الإصابة حالت دون مشاركته في المونديال المنتظر.

خسر منتخب الأردن لاعباً جديداً كان ضمن حسابات المدرب جمال السلامي لخوض بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك حين تنطلق المنافسات يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، إذ أعلن الاتحاد المحلي للعبة إصابة اللاعب عصام السميري، بعدما كشفت الفحوصات الطبية تعرّضه لقطعٍ في وتر العرقوب بالقدم اليسرى خلال تدريباته الفردية مع منتخب النشامى.

ويأتي غياب السميري ليزيد من متاعب السلامي بعد الإعلان في وقتٍ سابق عن عدم إمكانية شفاء النجم يزن النعيمات من الإصابة وكذلك أدهم القرشي، في الوقت الذي يتحضر فيه النشامى لخوض غمار أول نسخة بطولة كأس عالم في تاريخه، بعدما قدم هذا الجيل مستويات استثنائية وصل من خلالها إلى نهائي كأس آسيا 2023 في قطر، تحت قيادة النجم المحترف في فرنسا موسى التعمري.

وُلد عاصم السميري في إربد، ونشأ في البحرين ضمن أكاديمية نادي الرفاع للشباب، حيث تدرّج في جميع الفئات العمرية، وفاز بأربعة ألقاب على مستوى الشباب، قبل أن يحجز لنفسه مكاناً في الفريق الأول، ليحقق بصحبته ألقاب الدوري والكأس والسوبر، قبل رحيله إلى نادي شباب العقبة، ودافع في الفترة نفسها عن ألوان منتخب تحت 23 عاماً.

أبدت على إثرها عدة أندية في الدوري الأردني للمحترفين اهتماماً بضم السميري ولعب لصالح سحاب ثم الحد البحريني، ليلتحق بعدها بصفوف نادي السلط في عام 2023، لكنه لم يلبث أن غادر مجدداً إلى البحرين لحمل ألوان نادي المنامة، حيث ساهم في تسجيل 7 أهداف في 22 مباراة، قبل أن يحطّ رحاله مجدداً مع السلط تحت قيادة المدرب هيثم الشبول.

واستدعي السميري في 24 أغسطس/آب 2025 إلى المنتخب الأردني للمشاركة في مباراتين وديتين ضد روسيا وجمهورية الدومينيكان، ليصبح بذلك واحداً من أربعة لاعبين ينضمون إلى المنتخب الوطني لأول مرة، لكن القدر شاء أن تبعده الإصابة عن نسخة المونديال التي تحتضنها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.