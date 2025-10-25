منتخب الأردن يتحدى تونس ومالي استعداداً لكأس العرب والمونديال

- سيخوض منتخب الأردن لكرة القدم مواجهتين وديتين في تونس خلال التوقف الدولي المقبل، حيث يواجه تونس في 14 نوفمبر ومالي في 18 نوفمبر، مما يوفر فرصة للإعداد لكأس العرب في قطر. - يبدأ معسكر المنتخب في 8 نوفمبر، ويهدف المدرب جمال السلامي لاستغلال المباريات لتعزيز الأداء الجماعي، خاصة مع التأهل التاريخي لكأس العالم. - المشاركة في كأس العرب تمثل تحدياً مهماً، حيث يتطلع المنتخب لتحقيق نتائج مميزة بعد النجاحات الأخيرة، بما في ذلك بلوغ نهائي كأس آسيا 2024.

سيخوض منتخب الأردن لكرة القدم مواجهتين وديّتين خلال التوقف الدولي المقبل، حسب ما كشف الاتحاد الأردني، إذ سيلعب مباراة أولى يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني أمام منتخب تونس، ثم يخوض مباراة ودية ثانية أمام منتخب مالي يوم الـ18 من الشهر نفسه، وستقام المواجهتان في تونس، وبالتالي لن يكون المنتخب الأردني مجبراً على السفر طويلاً.

وينطلق معسكر منتخب الأردن في الثامن من الشهر المقبل، قبل السفر إلى تونس يوم 12، ويسعى المدرب جمال السلامي إلى استغلال هذا التوقف من أجل الإعداد للتحديات التي تنتظر "النشامى"، بداية بالمشاركة في كأس العرب في قطر، إذ يتطلع إلى لعب الأدوار الأولى والتقدم في المسابقة وسط توقعات بأن تكون المنافسة قوية، وبالتالي فإن مواجهة تونس تخدم منتخب الأردن الذي يحتاج إلى اللعب ضد منتخبات عربية، أما مواجهة مالي، فستساعد رفاق موسى التعمري على مواجهة منتخب بطريقة لعب مختلفة.

وكان منتخب الأردن ضمن التأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائيات كأس العالم، ولهذا شرع منذ مدة في الإعداد للحدث الكبير وخاض مباريات ودية في التوقف الدولي السابق من أجل تعزيز المكاسب الجماعية قبل الحدث الكبير الذي يحتاج إلى تحضير جيد، كما أن المشاركة في كأس العرب تعد تحدياً مثيراً، بما أن الجماهير تأمل أن تشاهد منتخبها متألقاً ويسعى لحصد اللقب مستفيداً من النجاحات المحققة في الأشهر الماضية، وهو الذي بلغ نهائي كأس آسيا في بداية عام 2024.