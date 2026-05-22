منتخب الأردن يبدأ تحضيراته للمونديال تحت قيادة السلامي

- بدأ منتخب الأردن لكرة القدم استعداداته التاريخية لكأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب جمال السلامي، مع التركيز على تجهيز العناصر الأساسية، حيث شهد التدريب الأول حضور 20 لاعباً، ومن المتوقع انضمام البقية قريباً. - موسى التعمري، نجم رين الفرنسي، يُعتبر أحد أبرز أسلحة المنتخب الهجومية، حيث يعوّل عليه الجهاز الفني لقيادة الفريق في ظهوره المونديالي الأول، بفضل تجربته الاحترافية في أوروبا وسرعته الكبيرة. - سيخوض المنتخب الأردني مباريات ودية في سويسرا والولايات المتحدة قبل التوجه إلى بورتلاند للمشاركة في المجموعة العاشرة التي تضم الأرجنتين والجزائر والنمسا، وسط آمال بظهور مشرف.

استهلّ منتخب الأردن لكرة القدم، اليوم الخميس، تحضيراته للمشاركة التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026، بإجراء حصته التدريبية الأولى في العاصمة عمّان، بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، وسط تركيز كبير على تجهيز العناصر الأساسية التي يعول عليها "النشامى" قبل خوض غمار المونديال الذي ينطلق يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهد التدريب الأول حضور 20 لاعباً، على أن يكتمل التحاق بقية الأسماء خلال الأيام المقبلة، فيما خطف نجم رين الحالي ومونبلييه الفرنسي سابقاً، موسى التعمري (28 عاماً)، الأنظار باعتباره أبرز أسلحة المنتخب الأردني الهجومية، بعدما وصل إلى العاصمة عمّان قادماً من فرنسا، بحسب ما أظهرت الصور التي نشرها الاتحاد الأردني للعبة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويعوّل الجهاز الفني كثيراً على التعمري لقيادة المنتخب في ظهوره المونديالي الأول، بعدما تحول خلال السنوات الأخيرة إلى رمز للكرة الأردنية بفضل تجربته الاحترافية في أوروبا، إضافة إلى سرعته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ويأمل الأردنيون أن يواصل التعمري تألقه بعد المستويات اللافتة التي قدمها في الدوري هذا الموسم وكذلك التصفيات الآسيوية، حيث لعب دوراً محورياً في قيادة النشامى إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد، إلى جانب مساهماته الحاسمة في بطولة كأس آسيا كذلك.

وأجرى المنتخب تدريبات فنية وبدنية في مركز إعداد النشامى، فيما خضع اللاعبون لفحوصات طبية شاملة ضمن البرنامج التحضيري الخاص بالبطولة، قبل السفر لاحقاً إلى سويسرا في 28 مايو/أيار الجاري لخوض مباراة ودية أمام صاحب الأرض في مدينة سانت غالن يوم 31 من الشهر ذاته، ثم التوجه إلى الولايات المتحدة لملاقاة كولومبيا ودياً في سان دييغو يوم 7 يونيو/حزيران.

وسيستقر المنتخب الأردني خلال النهائيات في مدينة بورتلاند الأميركية، استعداداً لخوض منافسات المجموعة العاشرة التي تضمّ الأرجنتين والجزائر والنمسا، في اختبار تاريخي ينتظر فيه الشارع الرياضي الأردني ظهوراً مشرفاً لـ"النشامى" بقيادة نجمه موسى التعمري.

وضمّت قائمة المنتخب الأردني للتجمع الحالي 30 لاعباً هم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.