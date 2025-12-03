منتخب الأردن يؤكد طموحاته في كأس العرب بفوز مثير على الإمارات

- حقق منتخب الأردن فوزاً مثيراً على الإمارات بنتيجة (2-1) في كأس العرب 2025، متصدراً المجموعة الثالثة أمام مصر والكويت، بينما بقيت الإمارات بلا نقاط. - سيطر "النشامى" على المباراة بفضل انسجام لاعبيهم، وسجل علي علوان هدف التقدم من ركلة جزاء بعد طرد خالد الظنحاني، واستمروا في الضغط رغم تصدي حارس الإمارات لركلة جزاء أخرى. - في الشوط الثاني، تعادل الإمارات عبر أوليفيرا، لكن يزن النعيمات أعاد التقدم للأردن، ليحققوا فوزاً مستحقاً رغم التحديات.

حصد منتخب الأردن أول انتصار في مشاركته في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بفوزه على منتخب الإمارات، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بنتيجة (2ـ1) في اللقاء الذي أُقيم على استاد البيت. ورغم أن "الأبيض الإماراتي" خاض فترات طويلة من المباراة في نقص عددي، كان اللقاء مثيراً وحماسياً، أكد من خلاله "النشامى" طموحاتهم، وتصدروا المجموعة الثالثة أمام مصر والكويت، وفي رصيد كل منهما نقطة واحدة، بينما يوجد منتخب الإمارات في المركز الأخير من دون نقاط.

ورغم أن المبادرة بصنع الفرص كانت لمنتخب الإمارات بمحاولة أولى عبر نيكولاس خيمينيز، سرعان ما فرض منتخب الأردن سيطرته على مجريات اللعب، معتمداً على حركية الهجوم وحُسن انتشار لاعبي الوسط، فالانسجام بين لاعبي "النشامى" كان مصدر القوة الأساسي عندهم، وهو ما منحهم أفضلية على منافسهم، من خلال تهديد مرمى الإمارات، ليحصل المنعرج الأول بحصول الأردن على ركلة جزاء، رافقها طرد الإماراتي خالد الظنحاني، ليسجل علي علوان هدف التقدم لمنتخب الأردن، لم يتراجع لاعبوه إلى الدفاع بعد التقدم في النتيجة، بل تابعوا الضغط على منافسهم الذي ظهر مرتبكاً، أمام تألق يزن النعيمات، نجم اللقاء، وحصل على ركلة جزاء بمجهود فردي، ولكن حارس الإمارات حمد المقبالي تصدى لكرة علي علوان مبقياً النتيجة (1ـ0) لصالح "النشامى".

وتغيّرت المعطيات في بداية الفترة الثانية، إذ تخلّص منتخب الإمارات من الضغط، الذي كان مسلطاً عليه، وتقدم إلى الهجوم مستغلّاً الارتباك في صفوف الأردن، وأصبح الأكثر استحواذاً على الكرة، مهدداً مرمى الحارس يزيد أبو ليلى، ونجح في خطف التعادل عبر أوليفيرا، ولم يتراجع مدافعاً، بل توفرت له فرصة إضافة هدف ثانٍ. واحتاج منتخب الأردن إلى مرور قرابة 15 دقيقة من هذه الفترة، لاستعادة مستواه وتهديد مرمى الإمارات مجدداً، إلى أن ظهر نجمه النعيمات ليعيد التقدم إلى "النشامى" بالهدف الثاني، الذي ساهم في استعادة منتخب الأردن زمام المبادرة بشكل متواصل وتهديد مرمى منافسه، بحثاً عن الهدف الثالث، لتشهد الدقائق الأخيرة إثارة، ولكن في النهاية حصد "النشامى" فوزاً مُستحقاً، رغم الصعوبات في الفترة الثانية.