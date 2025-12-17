منتخب الأردن ومدربه السلامي.. مشوار نهائي كأس العرب بالأرقام

- قاد المدرب المغربي جمال السلامي منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزهم على السعودية بهدف نظيف، ليقترب "النشامى" من تحقيق اللقب الأول في تاريخهم بمواجهة المغرب في النهائي. - حقق منتخب الأردن خمسة انتصارات متتالية دون هزيمة، مسجلين عشرة أهداف وتلقوا هدفين فقط، مما يعكس قوتهم الهجومية والدفاعية في البطولة. - أظهر المنتخب الأردني انضباطاً دفاعياً مميزاً، حيث لم تهتز شباكهم في آخر ثلاث مباريات، مما يعزز فرصهم في الفوز باللقب إذا استمروا على هذا الأداء.

تمكن منتخب الأردن الأول، بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، من الوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعدما عبر عقبة نظيره السعودي في المربع الذهبي بهدف نظيف، ليصبح "النشامى" على بُعد خطوة وحيدة من اللقب الأول في تاريخهم، رغم صعوبة المهمة، لأنهم سيواجهون "أسود الأطلس" في النهائي.

ولم يتجرع منتخب الأردن في مشواره إلى نهائي بطولة كأس العرب 2025 مرارة الهزيمة، بعدما انتصرت كتيبة المدرب المغربي جمال السلامي في خمس مواجهات متتالية، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة، لأن رفاق حارس المرمى يزيد أبو ليلى فرضوا هيمنتهم في مرحلة المجموعات التي تربعوا فيها على عرش صدارة المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط.

وفي المباراة الأولى من مرحلة المجموعات، تمكن منتخب الأردن من تحقيق الفوز على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، ثم استعرض "النشامى" قوتهم الهجومية الضاربة أمام الكويت بعدما حسموا اللقاء بثلاثة أهداف مقابل واحد، ليختتموا الدور الأول بانتصار مستحق على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، الأمر الذي جعلهم المنتخب الأقوى في مرحلة المجموعات، لكونه الوحيد الذي جمع العلامة الكاملة (تسع نقاط).

واستطاع المدرب المغربي جمال السلامي إيجاد التوليفة المناسبة في منتخب الأردن خلال بطولة كأس العرب 2025، ما مكّن رفاق حارس المرمى يزيد أبو ليلى من تحقيق خمسة انتصارات متتالية دون تعادل أو هزيمة، إلا أن الإحصائية الجيدة كانت على مستوى الشق الهجومي، بعدما وصل رصيدهم حتى الآن إلى عشرة أهداف، فيما تلقت شباك "النشامى" هدفين فقط قبل انطلاق المواجهة النهائية ضد المغرب.

وتظهر رحلة منتخب الأردن نحو نهائي كأس العرب 2025 المستوى الصلب في المواجهات، وانضباط كتيبة المدرب المغربي جمال السلامي، الذي استطاع قيادة "النشامى" في آخر ثلاث مواجهات دون أن تهتز شباك حارس المرمى يزيد أبو ليلى، سواء أمام مصر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، أو ضد العراق في ربع النهائي، أو أمام السعودية في نصف النهائي، ما يعني أن الطريق صوب اللقب الأول يبدو قريباً إذا استمروا على النهج نفسه.