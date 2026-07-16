منتخب الأرجنتين واحتفالية غرفة الملابس.. دقيقة صمت على إنكلترا

شهدت احتفالات منتخب الأرجنتين بالتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بعد التفوق على منتخب إنكلترا (2-1) أمس الأربعاء، واحدة من الاحتفاليات الغريبة والمثيرة للجدل، والتي انتشرت بنسبة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف الرياضية العالمية.

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، حيثُ يظهر اللاعبون يحتفلون بعد الفوز على منتخب إنكلترا، وكانوا يرددون عبارة "دقيقة صمت على إنكلترا الميتة"، لينتشر هذا الفيديو بكثافة ويُصبح "تريند" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الاحتفالية المثيرة للجدل للاعبي منتخب "الألبيسيليستي".

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وكان منتخب الأرجنتين تأهل للمباراة النهائية بعد أن تفوق على إنكلترا (2-1) بهدفين صنعهما ليونيل ميسي في الوقت القاتل من المواجهة (85 و90+2)، ليتأهل بطل العالم 2022 للنهائي الثاني على التوالي له، ساعياً من أجل المحافظة على لقبه العالمي ورفع عدد ألقابه في كأس العالم إلى أربعة، وبالتالي معادلة كل من إيطاليا وألمانيا اللتين تملكان أربعة ألقاب تاريخياً.

وتأتي احتفالية لاعبي منتخب الأرجنتين بعد مواجهة شهدت الكثير من المشاحنات الحادة مع لاعبي إنكلترا على أرض الملعب طوال المباراة، بالإضافة إلى مشادات كلامية بين النجوم، خصوصاً عندما حاول بيلنغهام مهاجمة ميسي جسدياً ولفظياً، ورغم كل المشادات اللفظية والجسدية بين اللاعبين، إلا أن حكم المواجهة اكتفى برفع أربع بطاقات صفراء فقط.