منتخب إيطاليا يخسر نجمه في أسبوع الحسم بتصفيات المونديال

- يواجه منتخب إيطاليا تحديًا كبيرًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتعين عليه الفوز في مباراتين حاسمتين ضد مولدوفا والنرويج لتحديد مصيره في التأهل المباشر أو خوض الملحق. - تعرض المنتخب لضربة بإصابة مهاجمه مويس كين، مما أدى إلى استبعاده من المباراتين، واستدعاء نيكولو كامبياجي بدلاً منه لتعزيز الهجوم في هذه المرحلة الحرجة. - يجب على إيطاليا تحقيق انتصارات كبيرة لتجاوز فارق الأهداف مع النرويج أو انتظار تعثرها أمام إستونيا، مع إقامة المباراتين في 13 و16 نوفمبر.

تعرض منتخب إيطاليا لضربة قاسية في أسبوع حاسم بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، إذ سيخوض الأزوري مباراتين حاسمتين أمام كل من مولدوفا خارج الأرض والنرويج في إيطاليا، من أجل معرفة مصيره إن كان سيخوض الملحق المؤهل إلى المونديال أو سيتأهل مباشرة رغم صعوبة الموقف.

وأعلن منتخب إيطاليا، الاثنين، إصابة نجمه في الهجوم، مويس كين، بقصبة الساق اليُسرى، وبالتالي غيابه عن المباراتين الحاسمتين في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، وجاء في بيان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: "أصيب مهاجم فيورنتينا مويس كين في مباراة من الدوري الأوروبي أمام ماينز، أثناء لعبه مع ناديه، ولن يتمكن المشاركة في قائمة إيطاليا لآخر مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال".

وسيحل بدلاً من كين في تشكيلة منتخب إيطاليا، نيكولو كامبياجي، مهاجم نادي بولونيا، الذي صنع تمريرة حاسمة في فوز فريقه على نابولي ببطولة الدوري، حارماً الأخير من استعادة صدارة الكالتشيو، إذ سيكون له فرصة للمشاركة مع الأزوري في المهمة الصعبة للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

وسيكون على إيطاليا الفوز في المباراتين بفارق كبير لتجاوز فارق الأهداف (النرويج +26، إيطاليا +10) أو انتظار تعثر فريق إيرلينغ هالاند أمام إستونيا، ثم الفوز بالمباراة الحاسمة بينهما في سان سيرو، وستُقام المباراة الأولى في 13 نوفمبر/تشرين الثاني في كيشيناو، عاصمة مولدوفا، بينما ستُقام الأخرى في ميلانو، ضد منتخب النرويج يوم 16 من الشهر نفسه.