منتخب إيران ينقل معسكر تدريبه إلى المكسيك بموافقة فيفا

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم السبت، أن منتخب إيران سيتخذ من مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية مقراً لمعسكره التدريبي خلال بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على طلب نقل المعسكر من ولاية أريزونا الأميركية.

وقال تاج في مقطع فيديو نُشر على حساب الاتحاد على تطبيق تليغرام بحسب ما ذكرت وكالة رويترز: "سنتخذ من تيخوانا مقراً لنا، فهي تقع بالقرب من المحيط الهادئ وعلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة". وأضاف تاج أن هذه الخطوة ستساعد في تجنّب تعقيدات الحصول على التأشيرة، وبذلك سيتمكن المنتخب من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية، في حين لم يصدر فيفا حتى اللحظة أي تعليق تأكيدي.

وسيخوض منتخب إيران أول مباراتين له في المجموعة السابعة في لوس أنجليس، أمام نيوزيلندا في 15 يونيو/حزيران وبلجيكا في الـ21 من الشهر عينه، قبل مواجهة مصر في سياتل بتاريخ 26 يونيو. وحول هذا القرار أضاف تاج: "تبعد مدينتنا عن لوس أنجليس، حيث تُقام مبارياتنا، 55 دقيقة بالطائرة"، مضيفاً أن تيخوانا أقرب إلى ملاعب مبارياتهم من معسكر الفريق المُخطط له سابقاً في أريزونا.

وواجهت إيران حالة من عدم اليقين لعدة أشهر بشأن ترتيبات السفر والأمن لكأس العالم، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، إثر الحرب التي اندلعت بعد الضربات التي وجهتها أميركا وإسرائيل إلى طهران.

وتأهل منتخب إيران إلى كأس العالم لكرة القدم سبع مرات (1978، 1998، 2006، 2014، 2018، 2022، و2026)، وخلال مبارياته الـ18 التي خاضها في البطولة حتى عام 2022، حقق سجلاً إجمالياً بلغ 3 انتصارات و4 تعادلات و11 خسارة، ولم يتجاوز دور المجموعات في أي منها.