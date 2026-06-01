منتخب إيران يعلن قائمته الرسمية لمونديال 2026

- أعلن منتخب إيران عن قائمته الرسمية لكأس العالم 2026، مؤكداً مشاركته في البطولة التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك من 11 يونيو حتى 19 يوليو، رغم الشكوك بسبب الحرب في المنطقة. - نقل المنتخب الإيراني معسكره الإعدادي إلى المكسيك بدلاً من أميركا بسبب صعوبات في إصدار تأشيرات السفر للولايات المتحدة. - تضم القائمة لاعبين بارزين مثل علي رضا بيرانفاند في حراسة المرمى، ومهدي تاريمي في الهجوم، مع تشكيلة متكاملة في الدفاع والوسط.

أعلن منتخب إيران عن القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل حوالي أسبوع من انطلاق البطولة العالمية في أميركا وكندا والمكسيك، والتي ستبدأ يوم 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 19 يوليو/تموز، ليؤكد مجدداً مشاركته الرسمية في المونديال.

وبعد أشهر من الشكوك حول مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 بسبب الحرب في المنطقة التي بدأت إثر شن الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، كشف المنتخب الإيراني قائمته الرسمية بعد حوالي أسبوع من تأكيد مشاركته ونقل معسكره الإعدادي إلى المكسيك بدلاً من أميركا، خصوصاً في ظل الصعوبات الكبيرة في إصدار تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة لبعثة المنتخب.

وضمت قائمة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، في حراسة المرمى كلاً من علي رضا بيرانفاند وحسين حسيني وبايام نيازماند، بينما يتشكل خط الدفاع من دانيال إيري، إحسان حاج صافي، صالح حرداني، حسين كنعاني، شجاع خليل‌ زاده، ميلاد محمدي، علي نعمتي، رامين رضائيان، في حين ضم خط الوسط كلاً من روزبه جشمي، سعيد عزت الله، مهدي قائدي، سامان غودوس.

وشهد خط الوسط أيضاً الاعتماد على اللاعبين محمد قرباني، علي رضا جاهانباخش، محمد محبي، أمير محمد رزاق‌ نيا، مهدي ترابي، وأريا يوسيفي. في المقابل، يتألف خط الهجوم من علي أليبور، دينيس دارغي، أمير حسين حسين‌ زاده، شهريار موغانلو، إضافة إلى مهدي تاريمي الذي يعتبر النجم الأول في القائمة.