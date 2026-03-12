منتخب إيران يضع شروطه للمشاركة في مونديال 2026

- منتخب إيران يشارك في كأس العالم 2026 بشرط توفير "فيفا" ضمانات أمنية بالتعاون مع الدول المستضيفة، لضمان سلامة اللاعبين والبعثة المرافقة. - رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، بالتشاور مع وزير الرياضة، أكد على ضرورة توفير الحماية الأمنية من قبل "فيفا" والحكومة الأميركية، لضمان استعداد المنتخب للمنافسات. - إيران ستخوض مواجهات المجموعة السابعة في الولايات المتحدة، مع منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، مع تأكيد عدم الانسحاب من البطولة كما أُشيع سابقاً.

وضع منتخب إيران عدة شروط، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، رغم الحديث خلال الساعات الماضية، عن انسحابه من المسابقة الدولية، بسبب الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ أيام.

وذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، الخميس، أن منتخب إيران سيخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، لكنه وضع عدة شروط، أبرزها توفير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضمانات أمنية، من خلال التعاون مع الدول المستضيفة، لجميع لاعبي المنتخب والبعثة التي سترافقه خلال مشاركته في المسابقة الدولية التي ستقام في الصيف القادم.

وتابعت بأن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، خلص إلى قرار جماعي اتُّخِذ بالتشاور، مع وزير الرياضة، أحمد دنيا مالي، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والحكومة في الولايات المتحدة الأميركية، مُلزمان بوصفهما الجهة المضيفة لمنتخب إيران، بتوفير الحماية الأمنية لجميع أعضاء البعثة، التي تريد الاستعداد في الفترة القادمة، لخوض المنافسات ضمن المجموعة السابعة.

وأكدت وكالة الأبناء الإيرانية أن القائمين على الرياضة في البلاد يُريدون من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أخذ دوره الأساسي، لكونه من سيشرف على تنظيم الدول الثلاث لبطولة كأس العالم 2026 القادمة، من خلال توفير الحماية الأمنية لجميع أعضاء البعثة، وتقديم التسهيلات للنجوم والصحافيين المرافقين، من دون وجود أي عوائق، وعلى رأسها التأشيرات، التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها.

يُذكر أن منتخب إيران سيخوض جميع المواجهات الثلاث في مرحلة المجموعات بالولايات المتحدة الأميركية، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة السابعة، برفقة منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، ما يعني أن رفاق القائد مهدي طارمي، لن ينسحبوا كما نُشر قبل عدة أيام، وسيعملون على المشاركة في المونديال المقبل.