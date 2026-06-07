منتخب إيران والمونديال: رحلة معقدة وقيود أميركية مشددة

- قيود دخول صارمة: لن يُسمح للاعبي منتخب إيران بدخول الولايات المتحدة إلا في يوم مبارياتهم في كأس العالم 2026، مع ضرورة مغادرتهم في اليوم نفسه، مما يعكس توترات سياسية بين البلدين. - تأشيرات المسؤولين: لم يحصل 15 مسؤولاً من الاتحاد الإيراني لكرة القدم على تأشيرات دخول للولايات المتحدة بعد، مما يثير القلق حول حضورهم البطولة، رغم الأمل في الحصول عليها قبل مباراة إيران الأولى ضد نيوزيلندا. - تغييرات في المعسكر التدريبي: نقل الاتحاد الإيراني معسكره التدريبي من أريزونا إلى تيخوانا بالمكسيك، استعدادًا لمبارياتهم في الولايات المتحدة، حيث يواجهون نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.

قال السفير الإيراني لدى المكسيك، أبو الفضل بسنديده، إن لاعبي منتخب إيران لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، إلا في يوم مبارياتهم في كأس العالم 2026. وبحسب تصريحات نقلتها وكالة أسوشييتد برس، اليوم الأحد، قال بسنديده: "يمكنهم الدخول (إلى الولايات المتحدة) في صباح يوم اللقاء، وفي اليوم نفسه يتعين عليهم المغادرة".

وأكد أن ما مجموعه 15 مسؤولاً من الاتحاد الإيراني لكرة القدم لم يحصلوا بعد على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، لحضور كأس العالم الذي يبدأ يوم الخميس المقبل. ومع ذلك، فإن الأمل هو أن يحصلوا على التأشيرات قبل مباراة إيران الأولى ضد نيوزيلندا في 15 يونيو/ حزيران.

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فإن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، من بين المتأثرين بذلك. وحصل جميع أعضاء الفريق الإيراني على تأشيرات لدخول المكسيك، التي تشارك في استضافة البطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو/ تموز مع الولايات المتحدة وكندا، وتقام جميع مباريات مجموعة إيران في الولايات المتحدة. وكانت الحرب بين إيران والولايات المتحدة قد بدأت في فبراير/ شباط، وكانت هناك شكوك في ما إذا كان الفريق الإيراني سيتمكن من الوصول إلى الولايات المتحدة لحضور بطولة كرة القدم.

وقال الاتحاد الإيراني في مايو/ أيار، إنه سينقل المعسكر التدريبي للفريق من ولاية أريزونا الأميركية إلى تيخوانا في المكسيك، جنوب سان دييغو في كاليفورنيا. ومن المقرر أن تقام أول مباراتين للمنتخب الإيراني، ضد نيوزيلندا في 15 يونيو، وبلجيكا في 21 يونيو بلوس أنجليس، على أن يواجه بعد ذلك منتخب مصر في 26 يونيو بسياتل، في ولاية واشنطن شمال غربي البلاد.