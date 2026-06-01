منتخب إنكلترا تحت حراسة مشددة.. قناصة على الأسطح وحظر للطائرات

- إجراءات أمنية مشددة: سيخضع معسكر منتخب إنكلترا في كأس العالم 2026 لإجراءات أمنية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، تشمل ثلاث حلقات أمنية، قناصة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة، مع فرض منطقة حظر جوي. - مركز قيادة ميداني: سيُقام مركز قيادة ميداني مقابل فندق "ذا إن آت ميدوبروك" لمتابعة الوضع الأمني على مدار الساعة، مع دوريات مستمرة من الشرطة وشركات الأمن الخاصة. - تعزيزات أمنية إضافية: ستؤمن الشرطة حافلة المنتخب في جميع تنقلاتها، مع تعزيز الوجود الأمني من قبل فيفا ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، لمواجهة تهديدات محتملة في مدينة كانساس.

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تفاصيل أمنية غير مسبوقة تحيط بمعسكر منتخب إنكلترا في أميركا خلال بطولة كأس العالم 2026، إذ ستخضع بعثة منتخب الأسود الثلاثة هناك لإجراءات أمنية مشددة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من تهديدات أمنية محتملة خلال فترة البطولة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، سيُحاط مقر إقامة المنتخب الإنكليزي بثلاث حلقات أمنية متتالية، تشمل نشر حواجز حماية خاصة، وقناصة على أسطح المباني، وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة، لتحويل المعسكر إلى ما يشبه الحصن الأمني المغلق بالكامل. كما ستُركب شاشات خاصة لحجب الرؤية عن أي قناص محتمل، إلى جانب فرض منطقة حظر جوي فوق الموقع لمنع أي محاولات لاستخدام الطائرات المسيّرة. وسيُقيم المنتخب في فندق "ذا إن آت ميدوبروك"، الذي يضم 54 غرفة وتبلغ كلفة الليلة الواحدة فيه نحو 260 جنيهاً إسترلينياً، فيما سيُنشأ مركز قيادة ميداني مقابل الفندق لمتابعة الوضع الأمني على مدار الساعة.

وستتولى عناصر من الشرطة وشركات الأمن الخاصة تنفيذ دوريات مستمرة في محيط المعسكر، كما ستُضاف شاشات وحواجز إضافية لمنع نحو 500 شخص يقيمون في مجمع سكني مجاور من مشاهدة تدريبات أو تحركات منتخب إنكلترا. وقد أبلغ مسؤولو منتجع ميدوبروك جميع النزلاء مسبقاً بهذه الإجراءات، مع شرح تفاصيل الخطة الأمنية متعددة المستويات المعتمدة داخل الفندق ومحيطه.

بعيدا عن الملاعب مونديال 2026 والأمراض المعدية... منتخب إنكلترا يتحرك طبياً

وكشفت "ذا صن" أيضاً عن مضمون رسالة وجهتها إدارة الفندق إلى النزلاء، جاء فيها: "سيؤمّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ووزارة الأمن الداخلي الأميركية الفندق والمنطقة المحيطة به، مع تعزيز الوجود الأمني من قبل شرطة بريري فيليدج داخل الحديقة، إضافة إلى فرق حراسة داخلية. وسيكون الحضور الأمني واضحاً بهدف حماية الوفد الزائر والمنطقة السكنية من أي اضطرابات خارجية محتملة".

وتأتي هذه التدابير الاستثنائية في ظل المخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات جرائم الأسلحة في مدينة كانساس، إلى جانب تهديدات إرهابية محتملة خلال البطولة. كما ستتولى الشرطة تأمين حافلة المنتخب الإنكليزي في جميع تنقلاتها بين مقر الإقامة وملعب التدريبات في قرية سوب لكرة القدم القريبة، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تأمين البعثة طوال فترة وجودها في الولايات المتحدة.