- تاريخ منتخب إنكلترا في كأس العالم: شارك منتخب إنكلترا في كأس العالم ثماني مرات متتالية، وحقق اللقب مرة واحدة في عام 1966. رغم تصنيفه كأحد أبرز المنتخبات، إلا أنه عانى من خيبات أمل متكررة وخروج مبكر في معظم النسخ. - الجيل الذهبي الجديد: يدخل منتخب إنكلترا مونديال 2026 بتشكيلة قوية تضم نجومًا مثل هاري كين وماركوس راشفورد، ويطمح لكسر النحس وتحقيق اللقب العالمي بعد غياب طويل منذ 1966. - مشوار إنكلترا في مونديال 2026: يقع منتخب إنكلترا في المجموعة الـ12 مع كرواتيا، بنما، وغانا. يبدأ مشواره بمواجهة كرواتيا في تكساس، ثم غانا في بوسطن، ويختتم ضد بنما في نيوجيرسي، ساعيًا للتأهل للمراحل المتقدمة.

يعود منتخب إنكلترا للمرة الثامنة توالياً إلى بطولة كأس العالم، وكما كل مرة عينه على الحلم الذي بات أشبه بكابوس لكرة القدم الإنكليزية على مر السنوات. أجيال سلّمت أجيالاً ومنها كان ذهبياً مع أسماء عالمية، وحلم رفع كأس العالم مجدداً لم يتحقق، بعد المرة الوحيدة في نسخة عام 1966، التي ظفر فيها المنتخب الإنكليزي بلقب المونديال، وبعدها لم يعرف طعم الزعامة العالمية أبداً.

لقب وحيد والكثير من خيبات الأمل

حقق منتخب إنكلترا لقباً واحداً في بطولة كأس العالم، ورغم تصنيفه من بين أبرز منتخبات العالم سابقاً وحالياً، فإنكلترا هي إنكلترا في جميع نسخ بطولات المونديال، منتخب قوي ومُدجج بأسماء عالمية، ولكن تاريخه مليء بالكثير من خيبات الأمل بسبب الفشل في تحقيق اللقب العالمي للمرة الثانية في التاريخ، ولهذا السبب مرت أجيال ذهبية على المنتخب الإنكليزي ولاحقها النحس طوال السنوات التي مضت.

حكاية إنكلترا في المونديال بدأت في نسخة عام 1950، خروج من دور المجموعات في نسختَي 1950 و1958، وخروج من الدور ربع النهائي في نسختَي 1954 و1962، حتى جاءت نسخة عام 1966، التي صُنع فيها الإنجاز الكبير والوحيد لكرة القدم الإنكليزية. ففي تلك النسخة دخل المنتخب الإنكليزي مع مجموعة من الأسماء المميزة إلى ملعب ويمبلي وافتتحوا مشوارهم في المونديال بتعادل مع منتخب أوروغواي، ثم فوز على منتخب المكسيك أمام 92 ألف متفرج في 16 يوليو/تموز عام 1966، قبل أن يختتم المنتخب مشواره في دور المجموعات بفوز على منتخب فرنسا بهدفين نظيفين، وتأهلت إنكلترا إلى الدور ربع النهائي مجدداً بعد نسخة عام 1962.

واجه المنتخب الإنكليزي منتخب الأرجنتين القوي آنذاك، فتفوق عليه بهدف نظيف ووصل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، وهناك لعب ضد البرتغال وتابع العروض القوية وتخطاه بفوز (2-1)، وتأهل إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه. وعلى ملعب ويمبلي مجدداً وبحضور 96,924 متفرجاً، انتفض جيوفري هورست، وسجل هاتريك أُضيفت إلى هدف آخر من مارتن بيتيرز، ليحسم منتخب الأسود الثلاثة لقب المونديال أمام ألمانيا بفوز عريض (4-2)، وكانت هذا الإنجاز الوحيد الذي ما زالت تعيش عليه الجماهير والصحافة الإنكليزية حتى اليوم.

شهدت إنكلترا بين سنتَي 1970 و2026، أجيالاً ذهبية في كرة القدم العالمية، والمفاجئ أن الإنجاز الوحيد كان الحلول في المركز الرابع في نسختَي 1990 و2018، وها هي إنكلترا تدخل مجدداً في نسخة عام 2026، وهي مدججة بالنجوم، وعينها على كسر النحس الذي يلاحق المنتخب منذ نسخة عام 1966، وإنهاء صيام مستمر منذ 60 سنة، لدولة تُعتبر مهد لعبة كرة القدم في العالم.

تشكيلة من النجوم وحلم واحد

لا يُمكن قراءة قائمة منتخب إنكلترا المشاركة في مونديال 2026، من دون رؤية الكثير من النجوم العالمية، ففي الدفاع هناك ريس جيمس ونيكو أورايلي ومارك غيهي وجون ستونز، وفي خط الوسط هناك ديكلان رايس وجود بيلنغهام وكوبي ماينو وإيبيريشي إيزي وجوردان هندرسون، أما في خط الهجوم فأمام الجميع أسماء ثقيلة في كرة القدم الأوروبية، وعلى رأسها الهداف الكبير، هاري كين، وماركوس راشفورد نجم برشلونة الإسباني، وبوكايو ساكا نجم أرسنال، وأنتوني غوردون نجم برشلونة الجديد، ونوني مادويكي وإيفان توني هداف الدوري السعودي في المواسم الأخيرة.

سيدخل هذه الجيل الذهبي لمنتخب إنكلترا وحلمه واحد هو تحقيق لقب كأس العالم ولا شيء آخر، فلن يكون أبداً مقبولاً للجمهور الإنكليزي أن يخرج هذا المنتخب من أدوار باكرة في المونديال، وربما لن يكون مقبولاً حتى خروج هذا المنتخب من الدور ربع النهائي. وعليه يرى الإنكليزيون أن الوقت حان لإنهاء النحس الذي يُلاحق أجيال المنتخب الإنكليزي، ورفع لقب المونديال في أميركا يوم 19 يوليو/تموز المقبل.

إنكلترا في مونديال 2026

سيُشارك منتخب إنكلترا في المجموعة الـ12 في مونديال 2026، إلى جانب منتخبات كرواتيا وبنما وغانا، وهي مجموعة في متناول الإنكليز للتأهل من دون مشاكل كثيرة إلى الدور الثاني، وسيبدأ رحلته في البطولة بمواجهة قوية ومُنتظرة أمام منتخب كرواتيا على ملعب "أي تي أند تي" في مدينة تكساس الأميركية يوم 17 يونيو/حزيران، على أن يلعب مباراته الثانية أمام منتخب غانا في ملعب "جيليت ستاديوم" في مدينة بوسطن الأميركية يوم 23 يونيو، ثم يختتم مشواره في دور المجموعات في مواجهة منتخب بنما على ملعب "ميتلايف ستاديوم" يوم 27 يونيو.