منتخب إسبانيا يدخل تاريخ كأس العالم برقم قياسي كبير

دخل منتخب إسبانيا تاريخ كأس العالم، بعدما حقق لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما، على ملعب "ميتلايف" في مدينة نيويورك، أمس الأحد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الاثنين، أن منتخب إسبانيا استطاع تحقيق رقم قياسي، بعدما استطاعت كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي اختتام المشاركة في مونديال 2026، بسبعة انتصارات في ثماني مواجهات، بعد التعادل سلبياً الرأس الأخضر، لكن رفاق الموهبة لامين يامال حققوا سبعة انتصارات متتالية على السعودية (4-0)، أوروغواي (1-0)، النمسا (3-0)، البرتغال (1-0)، بلجيكا (2-1)، فرنسا (2-0) والأرجنتين (1-0).

وأكدت الصحيفة أن منتخب إسبانيا يُعد أول بطل في تاريخ بطولات كأس العالم، يستقبل هدفاً وحيداً خلال رحلته المونديالية، إذ كان النجم البلجيكي شارل دي كيتيلير، هو الوحيد الذي استطاع هز شباك حارس المرمى أوناي إيمري، خلال المواجهة التي حسمها رفاق الموهبة لامين يامال بهدفين مقابل لهدف في ربع النهائي.

كما حطّم حارس منتخب إسبانيا، أوناي سيمون، الرقم القياسي لأطول فترة دون تلقى أي هدف في بطولات كأس العالم، بواقع 650 دقيقة، بما في ذلك المواجهات التي خاضها حامي العرين في مونديال قطر 2022، ما يوضح الصلابة الدفاعية التي يتمتع بها "لاروخا"، الذي عاد من بعيد وتحديداً منذ 16 عاماً حتى حسم اللقب الثاني في تاريخه (الأول كان في بطولة كأس العالم 2010، التي أقيمت في جنوب أفريقيا).