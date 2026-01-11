منتخب إريتريا خارج تصنيف فيفا: كرة القدم في قبضة السياسة

- انسحاب إريتريا من تصفيات كأس العالم 2026 أثار تساؤلات حول واقع البلاد، حيث تعاني من نظام ديكتاتوري بقيادة إسياس أفورقي، مع حظر الصحافة المستقلة والتجنيد الإجباري. - المنتخب الإريتري، المعروف بـ"جِمال البحر الأحمر"، لم ينجح في تجاوز الدور التمهيدي في تصفيات كأس العالم منذ 2002، مع انسحابات مفاجئة في 2010 و2026، وسط غياب طويل عن النشاط الكروي. - رغم النجاحات في رياضة الدراجات، مثل إنجازات بينيام غيرماي، يسعى النظام لإدراج كرة القدم كواجهة رياضية، لكن القرارات الفعلية تعكس ترددًا في الالتزام بالمشاركة الدولية.

أثار قرار انسحاب الاتحاد الإريتري لكرة القدم، من الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2026، الذي أعلنه الاتحاد الدولي "فيفا" ونظيره الأفريقي "كاف"، في بيان صدر بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تساؤلات عن واقع هذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي: كيف يمكن لمنتخب إريتريا أن يتخلى عن فرصة المنافسة على بطاقة المونديال؟

خضعت إريتريا الدولة الحديثة العهد نسبياً، وذات الطبيعة المنغلقة، للاستعمار الإيطالي منذ عام 1890، ثم وقعت تحت السيطرة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، قبل أن تُضم قسراً إلى إثيوبيا. وبعد أكثر من 30 عاماً من الكفاح المسلح، أعلنت استقلالها عام 1993. ومنذ ذلك الحين، لم تعرف البلاد سوى رئيس واحد، هو إسياس أفورقي، الذي يحكم بنظام يوصف بالديكتاتوري، حيث يُحظر العمل الصحافي المستقل، ويُفرض التجنيد الإجباري لفترة غير محددة، فيما تُبث الرواية الرسمية حصراً عبر وزارة الإعلام.

وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، على الصعيد الكروي، أدى الغياب الطويل عن النشاط إلى خروج المنتخب الإريتري من تصنيف فيفا. وبدأ المنتخب الملقب بـ"جِمال البحر الأحمر" مشاركاته الرسمية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2000، حين وقع في مجموعة ضمت السنغال وزيمبابوي، ثم واصل محاولاته للتأهل حتى تصفيات نسخة 2008، التي شهدت آخر مباراة رسمية له أمام سوازيلاند (إسواتيني حالياً)، دون أن ينجح في بلوغ النهائيات القارية.

أما في تصفيات كأس العالم، فقد شاركت إريتريا في تصفيات مونديال 2002 و2006 و2014 و2018 و2022، لكنها فشلت في تجاوز الدور التمهيدي في جميعها، إضافة إلى انسحابها المفاجئ من تصفيات مونديالي 2010 و2026. ويعود آخر ظهور رسمي للمنتخب إلى 25 يناير/ كانون الثاني 2020، حين خسر على أرضه أمام السودان بهدف دون رد، في مباراة ودية.

ولم تُفسَّر الغيابات المتكررة عن البطولات الكبرى رسمياً من قبل السلطات السياسية، إلا أن إحدى الفرضيات المتداولة تتعلق بهروب لاعبين، وطلبهم اللجوء السياسي خلال المشاركات الخارجية. ففي بطولة مجلس اتحادات شرق ووسط أفريقيا "سيكافا" عام 2019، اختفى خمسة لاعبين في أوغندا، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، مع مخاوف النظام من اتساع رقعة الهجرة. وعلى المستوى الرياضي، حققت إريتريا نجاحات لافتة في رياضة الدراجات الهوائية، وكان أبرزها ما أنجزه بينيام غيرماي عام 2024، حين أصبح أول دراج أفريقي أسود البشرة، يفوز بإحدى مراحل طواف فرنسا، قبل أن ينهي السباق بثلاثة انتصارات، ما عزز مكانة العاصمة أسمرة، المعروفة بلقب "عاصمة الدراجات في أفريقيا".

في المقابل، يسعى النظام لإدراج كرة القدم ضمن واجهته الرياضية، إذ تؤكد وزارة الإعلام أن اللعبة "تلعب دوراً محورياً في الحياة الأسرية، وتربط بين الأجيال من خلال التجارب المشتركة، وتصنع شعوراً دائماً بالانتماء والتقاليد". ورغم الإعلان الرسمي في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن عودة المنتخب الإريتري للمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، بعد غياب يقارب 20 عاماً، تبقى القرارات المتخذة على أرض الواقع توحي بعكس ذلك.