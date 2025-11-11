- تشهد كأس العالم تحت 17 سنة في قطر مشاركة خمسة منتخبات لأول مرة، منها أوغندا التي تأهلت بعد فوزها في نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2025، مما يتيح لها فرصة للظهور على الساحة الكروية العالمية. - عبّر لاعبو أوغندا عن سعادتهم بالمشاركة في الحدث العالمي، حيث يعتبرونها فرصة لإظهار مهاراتهم وجذب أنظار الأندية الكبرى، مع تأكيدهم على العزيمة والإصرار لتحقيق النجاح. - رغم خسارتهم أمام كندا، حقق منتخب أوغندا إنجازاً تاريخياً بتسجيل أول هدف في البطولة، وتأهلوا لدور المجموعات بعد فوزهم على فرنسا، مما يعكس طموحهم الكبير.

تشهد كأس العالم تحت 17 سنة في قطر، مشاركة خمسة منتخبات لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم للناشئين، وهي أوغندا من أفريقيا، والسلفادور وفيجي من اتحاد الكونكاكاف، وإيرلندا، وزامبيا من أفريقيا، لتوفر البطولة بذلك في نسختها الأولى على الإطلاق بحضور 48 منتخباً، منصة مثالية لإلقاء الضوء على هذه المنتخبات على الساحة الكروية العالمية للناشئين.

وتعتبر مشاركة منتخب أوغندا تحت 17 حدثاً هاماً، حيث لم يسبق للدولة التي تقع في شرق أفريقيا المشاركة في بطولات كأس العالم على أي مستوى، بعدما حجز المنتخب مكانه في مونديال الناشئين قطر 2025 عقب تأهله خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2025 وفوزه على المنتخب الغامبي في مباراة الملحق.

وأعرب لاعبو المنتخب والفريق الإداري عن سعادتهم بالمشاركة في الحدث العالمي لأول مرة، إذ قال إلفيس توراش، لاعب الظهير الأيمن في تصريحاتٍ نقلتها اللجنة المحلية المنظمة: "تعتبر المشاركة في كأس العالم للناشئين حلماً لكل شاب. كرة القدم تعني لي كل شيء، وكلما وطئت قدماي أرض الملعب، أنسى كل مشكلة تواجهني. ألعب كرة القدم منذ كنت طفلاً، وحتى الآن ما زلت أحب هذه اللعبة، وأريد أن أواصل مسيرتي الكروية لأساعد عائلتي ومجتمعي".

من جانبه، يرى المدرب إلكامبيو سينيوندو أن قيادة المنتخب في مونديال الناشئين قطر 2025 تشكل فرصة فريدة قد لا تتكرر مجدداً. وأضاف: "يحلم هؤلاء الشباب اليافعون باللعب على أكبر منصة عالمية منذ صغرهم، وهي كأس العالم تحت 17 سنة التي تقدم لهم ساحة لإظهار مهاراتهم ولفت أنظار الأندية الكبرى. كذلك توفر تجربة للتنافس مع مختلف المنتخبات والمدارس الكروية، ما يمكنهم من التقدم إلى أعلى المستويات".

وعلى الرغم من خسارة منتخب أوغندا تحت 17 سنة بنتيجة 2-1 أمام نظيره الكندي، إلا أن ناشئي أوغندا حققوا إنجازاً تاريخياً بتسجيل أول هدف في بطولة من بطولات كأس العالم، وتعادلوا بنتيجة 1-1 في المباراة الثانية التي جمعتهم مع منتخب تشيلي تحت 17 سنة، قبل انتصارهم المثير على فرنسا اليوم الثلاثاء بهدفٍ نظيف.

وحقق منتخب أوغندا إلى جانب خوضه البطولة إنجازاً تاريخياً أكبر بعدما ضمن تجاوز دور المجموعات، إذ جاء ثالثاً بأربع نقاط خلف فرنسا الأولى وكندا الوصيفة أيضاً برصيد 4 نقاط، فيما ودعت تشيلي المنافسات بفارق الأهداف بعد منافسة قوية ومثيرة، إذ حصدت هي الأخرى 4 نقاط، ليؤكد المنتخب الأفريقي عزمه على الذهاب بعيداً، وهذا بالفعل ما أكده توراش، بقوله: "أنا وزملائي لا نخشى شيئاً، وفي كامل الاستعداد بدنياً ومعنوياً لأي تحدٍّ مقبل". من جانبه، ختم المدرب سينيوندو: "نواجه منتخبات قوية، وبالمقابل نحن نملك العزيمة والإصرار والحماسة لخوض المباريات نداً لند. تمكنّا من التأهل إلى مونديال الناشئين قطر 2025 ونريد الاستمتاع بهذه التجربة الرائعة قدر الإمكان".