دعا المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا الأول، رودي فولر، لاعبي فريق بلاده إلى الابتعاد عن التصريحات السياسية خلال نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشدداً على ضرورة تركيز "المانشافت" على الجانب الرياضي بعد الجدل الكبير الذي رافق مشاركته في مونديال قطر 2022.

وجاءت تصريحات فولر من معسكر المنتخب الألماني في شمال بافاريا، حيث أوضح أنّ اللاعبين أحرار في التعبير عن آرائهم، لكنه يفضّل الفصل "إلى حدٍ ما" بين السياسة وكرة القدم خلال البطولة المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد الألماني لكرة القدم لن ينظم دورات إعلامية خاصة كما حدث قبل المونديال السابق.

وقال فولر، أمس الأربعاء: "إذا رغب أي لاعب في الإدلاء بتصريحات سياسية فله أن يفعل ذلك قبل انطلاق البطولة، لكن إذا لم يحدث الأمر حتى الآن فلا ينبغي أن يبدأ الآن"، في إشارة واضحة إلى رغبة الجهاز الإداري بإبعاد المنتخب عن أي توتر أو نقاشات خارج المستطيل الأخضر. ولا تزال تداعيات مونديال 2022 حاضرة داخل الكرة الألمانية، بعدما أثارت صورة لاعبي المنتخب وهم يغطون أفواههم قبل مواجهة اليابان جدلاً واسعاً، احتجاجاً على عدم سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بارتداء شارات داعمة لـمجتمع الميم.

وأدّى خروج ألمانيا من الدور الأول للمرة الثانية توالياً حينها إلى موجة انتقادات واسعة داخل البلاد، إذ اعتبر كثيرون أن المنتخب انشغل بالقضايا السياسية أكثر من تركيزه على البطولة نفسها، وهو ما لمّح إليه فولر بقوله إنّ الجميع داخل المنتخب "يعرف تماماً ما حدث في المونديال السابق"، مضيفاً: "لن نشهد تكراراً لما حدث سابقاً، سواء من خلال الحملات المختلفة أو المقابلات والتقارير النقدية قبل المباريات مباشرة"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ وسائل الإعلام تبقى حرة في تناول القضايا السياسية كما تشاء.

كما اعتبر فولر أن المواقف السياسية للرياضيين نادراً ما تغيّر الواقع، مستشهداً بمقاطعة الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية لأولمبياد موسكو 1980، قائلاً إنه شعر آنذاك بأن القرار كان خاطئاً، مشدداً على أن الهدف الأساسي حالياً هو تقديم بطولة قوية وإسعاد الجماهير: "نحن هنا للمشاركة في كأس العالم، هذا هو الأهم. نريد أن نقدم كرة قدم جميلة وجذابة، وربما نمنح الجماهير متنفساً من همومها اليومية".

ويواصل المنتخب الألماني استعداداته للمونديال بمواجهة ودية أخيرة أمام فنلندا الأحد في مدينة ماينز، بينما أكد المدرب الألماني يوليان ناغلسمان أن الحارس المخضرم مانويل نوير لن يكون جاهزاً لهذه المباراة، لكنه سيلحق بقائمة الفريق المشاركة في كأس العالم.