منتخبا النمسا وكوستاريكا يصلان الدوحة للمشاركة في مونديال الناشئين

وصل منتخبا النمسا وكوستاريكا للناشئين، مساء أمس الثلاثاء، إلى مطار حمد الدولي، للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025"، ليكون بذلك منتخب النمسا أول من يصل إلى الدوحة، للمشاركة في البطولة العالمية للناشئين.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وجود منتخب النمسا تحت 17 سنة في المجموعة الثانية عشرة، إلى جانب منتخبات مالي ونيوزيلندا والسعودية. ويستهل المنتخب مشواره في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بمواجهة المنتخب السعودي، وصيف كأس آسيا تحت 17 سنة 2025. أما منتخب كوستاريكا، الذي أسفرت القرعة عن وجوده في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السنغال وكرواتيا والإمارات، فيخوض مباراته الأولى في 3 نوفمبر أمام نظيره الإماراتي، الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا.

ويقام مونديال الناشئين قطر 2025 في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر في مجمع المسابقات في أسباير زون، مركز التميز الرياضي، الذي يضمّ العديد من الملاعب، التي ستشهد مباريات مشوقة وأجواء احتفالية في مهرجان كروي نابض بالحياة.

وتشكل البطولة محطة بارزة في المشهد الرياضي العالمي، باعتبارها أول بطولة كأس عالم يشارك فيها 48 منتخباً. وتعتبر ملتقىً للمواهب الناشئة من أنحاء العالم للتنافس على الكأس المرموقة، على أن يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية للبطولة في 27 نوفمبر. ويعد مونديال الناشئين قطر 2025 أول نسخة من خمس متتالية تستضيفها قطر، حتى عام 2029، ما يعزّز مكانة الدولة عاصمةً للرياضة العالمية.