منتخبات كأس أمم أفريقيا.. حكايات مليئة بالمفاجآت

مع اقتراب انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، تعود الجماهير ووسائل الإعلام العالمية إلى التذكير بأبرز الحكايات، التي مرت على تاريخ المسابقة القارية خلال السنوات الماضية، بعدما عاش المشجعون الكثير من اللحظات المليئة بالمفاجآت.

وفي بطولة كأس أمم أفريقيا 2012، عاشت الجماهير الرياضية لحظات لا تُنسى، بعدما شاهدت منتخب زامبيا يحقق اللقب القاري، رغم خروجه في نسخة 2010 من ربع النهائي أمام نيجيريا بركلات الترجيح، لكن الإنجاز يعود الفضل فيه إلى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قاد الفريق صوب منصة التتويج، عقب الفوز على منتخب ساحل العاج المدجج بنجومه، بركلات الترجيح (8-7).

وأما في بطولة كأس أمم أفريقيا 2013، فكان منتخب بوركينا فاسو بطل مفاجأة أخرى، بعدما وصل إلى المواجهة النهائية، عقب تغلبه على توغو بهدف نظيف في ربع النهائي، وحسم نصف النهائي ضد غانا، بركلات الترجيح (3-2)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، إلا أنهم صدموا نيجيريا، التي خسرت النهائي بهدف نظيف.

ومن جهته، كان منتخب بنين مفاجأة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، بعدما نجح في إخراج المغرب من المسابقة القارية، عقب الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، لكن رحلتهم انتهت رسمياً، بعد خسارتهم أمام السنغال بهدف نظيف، إلا أنهم كانوا إحدى أبرز الحكايات، التي تُذكر دائماً، قبل انطلاق البطولة.

وبدوره، صنع منتخب غامبيا الحدث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، عندما وصل إلى ربع نهائي المسابقة القارية، لكنه اصطدم بمنتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، الذي حسم الأمور لصالحه، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، لتنتهي رحلة المنتخب الملقب بـ "العقارب"، بعدما حقق فوزين وتعادلاً في المجموعة السادسة.

ونختم مع منتخب جنوب أفريقيا، الذي كان المفاجأة الأبرز في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما احتل المركز الثالث، بفضل نتائجه التي كانت محط إعجاب الجميع ودهشة الجماهير، بقيادة مدربه هوغو بروس، الذي نجح في إقصاء المغرب من دور الـ 16، عقب الفوز على "أسود الأطلس"، بهدفين مقابل لا شيء، ثم إخراج منتخب الرأس الأخضر بركلات الترجيح (2-1) في ربع النهائي، لكنهم خسروا أمام نيجيريا في المربع الذهبي.