منتخبات قطر والكويت والبحرين تتأهل لمونديال كرة اليد

25 يناير 2026
منتخب قطر خلال مواجهة الإمارات، 25 يناير 2026 (الاتحاد القطري/ إكس)
منتخب قطر خلال مواجهة الإمارات، 25 يناير 2026 (الاتحاد القطري/ إكس)
بلغ منتخب قطر لكرة اليد نصف نهائي البطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال المقامة حالياً في الكويت، بفوزه على نظيره الإماراتي، اليوم الأحد، بنتيجة 25-20 في مباراته الثالثة والأخيرة بالدور الرئيسي للبطولة، ليضمن بذلك المشاركة في بطولة العالم 2027 التي ستقام في ألمانياً. وحجز منتخب قطر مقعده في بطولة العالم لكرة اليد للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما احتلّ وصافة الترتيب في نسخة 2015 بالدوحة، مع العلم أنّه يتطلع إلى المحافظة على اللقب القاري الذي أحرزه في النسخ الست الأخيرة، وهو بطبيعة الحال يمتلك مقومات النجاح والخبرة لمتابعة الهيمنة على القارة الآسيوية.

وكان منتخب العنابي قد بدأ رحلته في البطولة الآسيوية بالفوز على نظيره العماني بنتيجة 27-15 في أولى جولات المجموعة الأولى، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 32-30، لينهي دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى، ويتأهل للدور الرئيسي الذي افتتحه بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة 32-25، ثم الخسارة في الجولة الثانية أمام نظيره البحريني بنتيجة 28-31، قبل أن يفوز اليوم على نظيره الإماراتي في الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور، ليضمن التأهل لنصف النهائي بالبطولة.

منتخب المغرب خطف التعادل في مواجهة تونس (فيسبوك/الاتحاد الأفريقي)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

فوز مصر على الجزائر وتعادل تونس والمغرب في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وسيلعب منتخب قطر في نصف النهائي أمام نظيره الكويتي، وصيف المجموعة الأولى، الذي استطاع تقديم مستوى مميز والتأهل لكأس العالم أيضاً، حين هزم نظيره كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة الفاصلة بنتيجة 31-27، بينما يلعب في الطرف الآخر منتخب اليابان، الذي تصدر المجموعة الأولى، ووصيف المجموعة الثانية، أي منتخب البحرين. يُذكر أن جميع المنتخبات التي بلغت نصف النهائي ضمنت مكانها في بطولة العالم.

