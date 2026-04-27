- تستضيف كاراتي بريانزا في إيطاليا نهائي بطولة أوروبا لاتحاد "كونيفا" في 7 يونيو، بمشاركة ستة منتخبات تمثل دولاً وأقاليم غير معترف بها دولياً، مثل غرينلاند وقبرص التركية وبادانيا، مما يضفي طابعاً ثقافياً وسياسياً خاصاً على البطولة. - البطولة تستمر أسبوعاً من 1 إلى 7 يونيو، وتضم منتخبات مثل ريتيا وتيتشينو وبروفانس، التي تعكس هويات ثقافية مميزة، رغم محدودية الإمكانات مقارنة بالبطولات الكبرى. - تأسس "كونيفا" في 2013، ويضم منتخبات من مجتمعات غير معترف بها دولياً، ونظم ثلاث نسخ من كأس العالم في 2014 و2016 و2018، مما يعزز من حضور هذه الكيانات في الساحة الرياضية.

تستضيف مدينة كاراتي بريانزا، في إقليم لومبارديا الإيطالي، في السابع من يونيو/حزيران المقبل، نهائي بطولة أوروبا التابعة لاتحاد "كونيفا"، الذي يضم منتخبات لا يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويُعد كياناً كروياً يُوصف بأنه موازٍ لـ"الفيفا"، ويمثل دولاً أو أقاليم أو أقليات غير معترف بها دولياً.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، أمس الأحد، تستمر البطولة الأوروبية لمدة أسبوع كامل من 1 إلى 7 يونيو/حزيران، بمشاركة ستة منتخبات فقط، في نسخة محدودة من حيث الحجم والإمكانات مقارنة بالبطولات الكبرى، لكنها تحمل طابعاً خاصاً يجمع بين الرياضة والهوية الثقافية والسياسية، ومن بين المنتخبات المشاركة، منتخب غرينلاند، وهي جزيرة تعد الأكبر في العالم من حيث المساحة وتابعة إدارياً للدنمارك، رغم سعيها في السنوات الأخيرة للانضمام إلى اتحاد كونكاكاف دون نجاح، بينما تمتلك بطولة محلية خاصة بها.

كما يشارك منتخب قبرص التركية، الذي يمثل جمهورية شمال قبرص المعلنة من جانب واحد، والمعترف بها فقط من تركيا، في ظل وضع سياسي معقد يعود إلى الانقسام الذي شهدته الجزيرة منذ السبعينيات. ومن إيطاليا يبرز منتخب بادانيا، الذي يمثل منطقة وادي بو في الشمال، وهو فريق ذو جذور في حركات استقلالية محلية، وسبق له التتويج بالبطولة في نسختي 2015 و2017، ليؤكد حضوره القوي في هذه المسابقات غير الرسمية.

كما تشارك ريتيا، التي تمثل إقليم غراوبوندن السويسري متعدد اللغات، وتيتشينو، الذي يمثل جنوب سويسرا الناطق بالإيطالية، حيث يعدان من المناطق ذات الهوية الثقافية الخاصة داخل البلاد. أما المنتخب الأخير فهو بروفانس الفرنسي، وهو فريق يعكس هوية تاريخية وثقافية لإقليم الجنوب الفرنسي، الذي يمتلك لغة محلية وجذوراً تعود إلى العصور الرومانية، رغم غياب أي نزعة استقلالية سياسية حالية.

يُذكر أن "كونيفا" تأسس في 7 يونيو 2013، ويضم منتخبات من مختلف القارات، تشمل مجتمعات وأقاليم غير معترف بها دولياً، مثل منتخب كردستان، ومنتخب التبت، ومنتخب اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى منتخبات تمثل أقليات في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. ورغم محدودية الإمكانات مقارنة بـ"الفيفا"، نظّمت "كونيفا" ثلاث نسخ من كأس العالم حتى الآن في 2014 و2016 و2018، أقيمت في السويد وأبخازيا وإنكلترا، وتوّجت فيها منتخبات نيس، وأبخازيا، وروتينيا الكارباتية على التوالي.