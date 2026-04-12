منافس الترجي يستعيد أسلوب أرتيتا الغريب قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

- يواجه الترجي التونسي نادي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تكررت المواجهات بين الفريقين في المواسم الأخيرة. - المدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو، الذي قاد الترجي سابقاً إلى النهائي، يستخدم مضخمات الصوت لبث أهازيج جماهير الترجي خلال التدريبات لتحضير لاعبيه لأجواء المباراة الحماسية. - يعتمد مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، نفس الأسلوب في تدريبات فريقه، حيث يستخدم الموسيقى لرفع مستوى الطاقة والتركيز لدى اللاعبين، مما يعزز من أدائهم.

يخوض الترجي التونسي، يوم الأحد، ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عندما يستقبل نادي صن داونز الجنوب أفريقي أمام جماهيره في ملعب حمادي العقربي برادس. وتكررت المواجهات بين الترجي وضيفه الجنوب أفريقي في المواسم الأخيرة، حيث سيتواجه الفريقان للنسخة الثالثة توالياً.

Comme Arteta avant lui, Cardozo diffuse à plein volume les chants de l'Espérance via des haut-parleurs. Sauf que Arteta avait perdu ce match la 4-0 espérons la même pour demain 😁 pic.twitter.com/dNXlL7N6X5 — Espérance Time (@EsperanceTime_) April 11, 2026

وسيكون المدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو، في مواجهة ثانية للفريق التونسي، حيث قاد "الأحمر والأصفر" في الموسم قبل الماضي، وتأهل مع الترجي إلى النهائي على حساب صن داونز فريقه الحالي، قبل أن يخسر المباراة الختامية أمام الأهلي المصري. ويعرف المدرب قوّة جماهير الترجي التي تحضر المباريات بأعداد غفيرة، وتُساند اللاعبين بقوة طوال فترات اللعب من أجل تخطي عقبة المنافسين.

وخلال الحصة التدريبية التي خاضها النادي الجنوب أفريقي، يوم السبت في ملعب رادس، جلب المدرب كاردوسو الاهتمام، بعد أن استعان بمضخم صوت، كان يبث أغاني وأهازيج جماهير الترجي التي سترددها خلال المباراة مثل المواعيد السابقة. وظهر المشهد غريباً نسبياً، ولكن من الواضح أن المدرب يريد أن يعد لاعبيه لما ينتظرهم يوم المباريات، بما أن الجماهير تُشعل المباريات وتتميز بحماسها الكبير، وتسلط ضغطاً على المنافسين. كما أن هذه الطريقة قد تجعل اللاعبين يتدربون وكأنهم يخوضون فعلياً المباراة، وبالتالي يستعدون جيداً للقاء المرتقب.

ويعتمد مدرب أرسنال الإنكليزي، الإسباني ميكيل أرتيتا، هذه الطريقة في قيادة تدريبات فريقه، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر لاعبي أرسنال وهم يتدربون وفي الأثناء يتمّ بث بعض مقاطع أهازيج الجماهير من أجل تحفيز اللاعبين ورفع درجة التركيز لديهم. وأوضح أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية: "هذا شيء نفعله منذ سنوات عديدة. وكجزء من التدريب، نستخدم الموسيقى كعنصر إضافي في حصصنا التدريبية لرفع مستوى الطاقة، ولتغيير بعض الأهداف التي نريد تحقيقها في الحصة التدريبية، وأعتقد أن اللاعبين يستمتعون بذلك. الأمر يعتمد على التمرين، ويعتمد على اليوم. بعض اللاعبين يختارون الأغنية الأولى، أو أول أغنيتين، أو الأغنية الأخيرة. إنه أمر مثير للاهتمام حقًا".