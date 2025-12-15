مناصر لمنتخب مصر يوجه سهام النقد لحسام حسن ويرشح الأردن للتتويج

الدوحة

العربي الجديد

15 ديسمبر 2025
جماهير مصر تلقت صدمة قوية (العربي الجديد/Getty)
عبّر مشجع لمنتخب مصر لكرة القدم عن خيبة أمله الكبيرة، بعد أن ودّعت بلاده بطولة كأس العرب في قطر منذ الدور الأول بتعادلين أمام الكويت والإمارات، وهزيمة في اللقاء الثالث أمام منتخب الأردن، رغم سجله الكبير في البطولات التي يُشارك فيها، ووصوله إلى المربع الذهبي في نسخة عام 2021، إذ انهزم أمام منتخب تونس (0-1)، بهدف عكسي. واعتبر أن مدرب منتخب مصر الأول، حسام حسن، لعب دوراً سلبياً في هذه المشاركة، بعد أن حرم عدداً من اللاعبين، الذين اختارهم المدرب حلمي طولان، من المشاركة في المسابقة العربية.

وفي حديثه لـ"العربي الجديد" في الدوحة، قال مشجع منتخب مصر عن مشاركة "الفراعنة": "هي مشاركة مُخجلة بلا شك بأتم معنى الكلمة، لهذا شكراً حسام حسن لكل ما فعلته في هذا المنتخب، لقد استدعى كل اللاعبين القادرين على المشاركة، ولم يسمح لإمام عاشور بالمشاركة، شكراً للاتحاد المصري، الذي حرم لاعبي بيراميدز من المشاركة، وتمثيل مصر من أجل مباراة دون أية أهمية في الدوري المحلي، ليظهر المنتخب بهذا الشكل، في النهاية فإن منتخب مصر صاحب سبع بطولات أفريقية ودّع البطولة بهذه الطريقة، إنه أمر محزن".

وجه المشجع طلباً خاصاً لمنتخب السعودية (العربي الجديد/Getty)
مشجع سعودي: لقب كأس العرب هدفنا وسنفوز على الأردن

وعن تنظيم قطر لهذه البطولة قال المشجع المصري: "لو تطلب من قطر أن تنظم بطولة غداً ستكون مستعدة، لقد حضرت كأس العرب 2021 وكأس العالم 2022، وكان النجاح حليف قطر، كما أنني أشجع منتخب الأردن، وأعتقد أنه سيكون البطل".

