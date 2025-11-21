- تألق ممفيس ديباي مع كورينثيانز بتسجيله هدفاً رائعاً ضد ساو باولو، مساهماً في فوز فريقه 3-1، مما أوقف سلسلة خسائرهم ورفع رصيدهم إلى 45 نقطة في المركز التاسع. - ديباي، الذي لعب سابقاً لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، أظهر مهاراته بتمرير الكرة ببراعة وتسجيل هدف التقدم بعد دخوله كبديل، ليعزز مكانته كأحد أبرز صفقات الدوري البرازيلي. - في موسم 2025، شارك ديباي في 46 مباراة وسجل 10 أهداف، مما يجعله من أبرز نجوم كرة القدم عالمياً.

استعرض المهاجم الهولندي الهداف، ممفيس ديباي (31 سنة)، مع فريقه كورينثيانز البرازيلي بتسجيله هدفاً عالمياً، في المواجهة أمام منافسه نادي ساو باولو، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم لموسم عام 2025.

وساهم ممفيس ديباي في صناعة ثلاثية فريق كورينثيانز أمام منافسه ساو باولو (3-1)، فجر الجمعة، ونجح لاعب ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين سابقاً في تمرير الكرة من بين قدمي المدافع سابينو ببراعة، وسدد تسديدة رائعة مرت بجوار القائم مباشرة بالقرب من نقطة الجزاء، عندما خرج حارس مرمى الفريق المنافس في الدقيقة 84.

ونجح ديباي في تسجيل هدف التقدم لفريقه كورينثيانز بعد مشاركته بديلاً في الدقيقة 63 من المواجهة، وكان يوري ألبرتو تقدم بالنتيجة لمصلحة فريق ديباي (في الدقيقة 31 من ركلة جزاء) قبل أن يتعادل الضيوف (د.54) بهدف من توقيع غونزالو تابيا، وفي الدقيقة 89 أحرز يوري ألبرتو الهدف الثالث لفريق كورينثيانز في المواجهة، وبهذا الفوز وضع كورينثيانز حداً لخسارتين متتاليتين ورفع رصيده إلى 45 نقطة يحتل بها المركز التاسع مناصفة مع نادي ساو باولو، في وقت يتصدر نادي فلامينغو بطولة الدوري البرازيلي برصيد 71 نقطة متقدماً بنقطتين على نادي بالميراس صاحب المركز الثاني.

وخاض ممفيس ديباي في موسم الدوري البرازيلي لعام 2025، 46 مباراة، سجل فيها عشرة أهداف، في وقت خاض حتى الآن 60 مباراة مع النادي البرازيلي وسجل فيها 17 هدفاً حتى الآن، ويُعد من أبرز صفقات بطولة الدوري البرازيلي في السنوات الأخيرة، إذ يُعد الهولندي من بين أبرز نجوم كرة القدم عالمياً، خصوصاً خلال فترة لعبه مع أندية أوروبية كبيرة مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد.