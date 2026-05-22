- توصل عمدة نيويورك زهران ممداني لاتفاق مع "فيفا" لتوفير 1000 تذكرة منخفضة التكلفة لسكان المدينة لحضور مباريات كأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، بسعر 50 دولاراً للتذكرة عبر نظام قرعة خاص. - تشمل التذاكر المخفضة خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16، مع استثناء المباراة النهائية، وسيتم فتح باب التقديم للقرعة في 25 مايو. - تأتي هذه المبادرة ضمن وعود ممداني الانتخابية لتسهيل حضور الجماهير المحلية، مع توفير نقل مجاني للفائزين في القرعة، وضمان عدم إعادة بيع التذاكر.

أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني (34 عاماً) التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوفير عدد محدود من التذاكر منخفضة التكلفة لسكان المدينة، وذلك ضمن مباريات كأس العالم 2026.

وكشف موقع "يو إس تودي" الأميركي، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق على طرح 1000 تذكرة بسعر 50 دولاراً لكل تذكرة، عبر نظام قرعة مخصص حصراً لسكان مدينة نيويورك، على أن تكون صالحة للمباريات التي ستُقام على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي المجاورة خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام المقبل. وتشمل التذاكر المخفضة خمس مباريات في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16، فيما لن يشمل العرض المباراة النهائية للبطولة، كما وذكر التقرير أن ممداني ناقش الملف مباشرة مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، خلال اجتماع رسمي في وقت سابق من العام، في إطار مفاوضات استمرت بين الجانبين حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق.

وسيُفتح باب التقديم على القرعة في 25 مايو/أيار الحالي، على أن يُعلَن عن الفائزين في بداية يونيو، مع السماح لكل شخص بشراء تذكرتين حداً أقصى، وسط إجراءات صارمة لمنع إعادة البيع أو المضاربة على التذاكر، على أن تكون هذه التذاكر الأرخص ضمن عملية البيع الرسمية التي يشرف عليها "فيفا"، كما سيحصل الفائزون في القرعة على نقل مجاني بالحافلات ذهاباً وإياباً إلى الملعب. ويأتي هذا البرنامج ضمن تعهدات ممداني خلال حملته الانتخابية، إذ أكد حينها أن ارتفاع أسعار التذاكر قد يحرم الجماهير المحلية من حضور الحدث العالمي. كما أشار ممداني، في تصريحات صحافية سابقة، إلى أن "كرة القدم تصبح أقل عدالة عندما يُدفع المشجع العادي خارج المدرجات بسبب الأسعار المرتفعة"، داعياً إلى تدخل المسؤولين لضمان إتاحة المباريات للجماهير.