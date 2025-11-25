ممداني يتحدث عن نجم مغربي يستعيد من خلاله ذكريات استثنائية

- عشق ممداني لأرسنال: تحدث عمدة نيويورك، زهران ممداني، عن حبه العميق لنادي أرسنال الإنجليزي، وذكرياته مع لاعبين مثل سيباستيان سكويلاتشي ومروان الشماخ، مؤكداً دعمه الدائم للفريق. - ذكريات خاصة: رغم أن سكويلاتشي والشماخ لم يثبتا نفسيهما بشكل كبير، إلا أن ممداني يحتفظ بذكريات خاصة عن الشماخ، الذي كان من أوائل النجوم العرب في النادي. - مفاجأة التصريحات: تصريحات ممداني كانت مفاجئة، حيث ارتبط تاريخ أرسنال بأسماء أخرى بارزة قادت الفريق للسيطرة على المسابقات وحصد الألقاب.

تحدث عُمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني (33 عاماً)، عن علاقته بكرة القدم، خاصة فريقه المفضل، نادي أرسنال الإنكليزي، إذ تطرق إلى ذكرياته مع "المدفعجية"، وذلك عندما حلّ ضيفاً على قناة "عرض آدم فريدلاند" على "يوتيوب"، إذ كشف عن بعض الأسماء، التي لعبت للنادي اللندني، وما زالت عالقة بذهنه حتى الآن، ولم يتردد ممداني في تأكيد تشجيعه لـ "الغانرز"، خلال مناسبات عديدة، وهو فريقه المفضل.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الثلاثاء، جانباً من تصريحات ممداني عن أرسنال، إذ قال: "كل صباح عندما أستيقظ، أفكر في سيباستيان سكويلاتشي، باسكال سيغان..."، ثم تتسع عيناه، وبنبرة مرحة، يُتابع: "مروان الشماخ"، وهو النجم المغربي، الذي كان من أوائل النجوم العرب، الذين دافعوا عن ألوان النادي اللندني، إضافة إلى تجاربه في الدوري الفرنسي. وقد شارك المدافع باسكال سايغان في 98 مباراة خلال أربع سنوات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (2002-2006)، وكان لاعباً بارزاً في تشكيلة الفريق الشهير، الذي لا يُقهر، بين عامي 2003-2004، في حين وصل سكيلاتشي والشماخ في الوقت نفسه، في عام 2010، دون أن يثبتا نفسيهما بمرور الوقت (40 مباراة للفرنسي، و67 للمغربي)، ولكن يبدو أن للشماخ مكانة خاصة في ذكريات ممداني بدليل الطريقة، التي تحدث بها عنه.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن تصريحات ممداني كانت مفاجئة، باعتبار أن تاريخ أرسنال ارتبط بأسماء أخرى تركت بصمة كبيرة في مسيرة النادي، وقادته إلى السيطرة على أهم المسابقات، وحصد الكثير من الألقاب، خلال تلك المرحلة، إذ كان الفريق متألقاً بشكل متواصل، ومنافساً شرساً على التتويجات، بالرغم من الخيبات التي عاشها.