ممداني من اهتمامه بالكرة الإنكليزية إلى متابعة أمم أفريقيا وصلاح

اشتهر عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني (34 عاماً) بولعه بكرة القدم، وتشجيعه نادي أرسنال الإنكليزي، الذي يحرص على متابعة المواجهات الخاصة به في جميع البطولات، لكنه وجّه أنظاره هذه المرة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب.

وزار زهران ممداني الجالية المغربية في مدينة نيويورك، بعدما تلقى دعوة من أجل حضور مواجهات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في مطعم "دار البهجة"، ليتحدث السياسي الأميركي عن كرة القدم في القارة السمراء هذه المرة، ويكشف عن رأيه في هوية بطل النسخة الحالية، التي تُعد مميزة للغاية، بسبب تنظيمها، وفق ما ذكرته صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وقال ممداني: "استطاع منتخب المغرب الوصول إلى أبعد نقطة كفريق أفريقي في تاريخ كأس العالم، التي أقيمت في قطر، وبالنظر الجيد إلى هذا الفريق، فإننا نلاحظ وجود اللاعبين أنفسهم، الذين رأيناهم في مونديال 2022، وهذا شيء مذهل للحقيقة، وأنا فخور بكوني أوغندي المولد والنشأة، قبل انتقالي إلى مدينة نيويورك في سن السابعة، وهذا المنتخب يلعب في كأس أمم أفريقيا، ومتفائل للغاية، وأتمنى منهم تجاوز مرحلة المجموعات، وربما نراهم في المركز الثالث، هذا توقعي".

وختم ممداني حديثه: "عند سؤالي عن الحصان الأسود في بطولة كأس أمم أفريقيا، فإجابتي ستكون أوغندا، لكن أعتقد أن البطل الحالي لن يكون خارج السنغال أو مصر، التي تمتلك محمد صلاح، الذي يُعطي الأفضلية لبلاده في أي مسابقة، والفراعنة هيمنوا على المسابقة القارية، التي حصدوا ألقابها في أكثر من منافسة، عندما كان محمد أبو تريكة معهم، وعلينا مراقبة ما سيفعلونه".