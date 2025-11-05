ممداني عمدة نيويورك... عاشق أرسنال ورافض لسياسة فيفا في مونديال 2026

بات الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني (34 عاماً)، واحداً من أشهر الأسماء خلال الساعات القليلة الماضية حول العالم، بعد فوزه في سباق عمدة نيويورك فجر الأربعاء، لينطلق كالسهم في عالم السياسة من نائب غير معروفٍ في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين لمعاناً في الولايات المتحدة، إذ أصبح أيضاً أول عمدة مسلم لأكبر مدينة أميركية، بعد تفوقه على الحاكم السابق في الولاية آندرو كومو (2011-2021)، الذي خاض السباق بصفة مستقل، وهنا وبعيداً عن السياسة نتناول الجانب الرياضي وكرة القدم في حياة الرجل الشاب.

كرة القدم في حياة ممداني

يعشق ممداني كرة القدم بالفعل، بعدما جعلها جزءاً من حملته الانتخابية، إذ حضر في 19 أكتوبر/تشرين الأول بطولة مجتمعية حملت اسم "كلاسيكو تكلفة المعيشة". في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق عريضة بعنوان "اللعبة ضد الجشع"، دعا فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى إلغاء سياسة التسعير الديناميكي الخاصة بتذاكر كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز المقبلين، كما طالب "فيفا" بإعادة فرض سقف لأسعار إعادة بيع التذاكر، وتخصيص 15% من التذاكر للمقيمين المحليين بأسعار مخفّضة.

وكانت عملية بيع الدفعة الأولى من تذاكر "فيفا" قد بدأت خلال الشهر الماضي، بأسعار تراوح بين 60 دولاراً لأرخص مقاعد دور المجموعات و6.730 دولاراً، لأغلى تذاكر المباراة النهائية التي ستقام في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، على بعد أميال قليلة غرب مدينة نيويورك، ومع ذلك، تخضع هذه الأسعار للتسعير المتغير الذي يعتمد على حجم الطلب، وقد رفع "فيفا" أسعار تذاكر تسع مباريات في اليوم الأول من البيع.

ويعشق ممداني نادي أرسنال الإنكليزي ويتابعه بشغفٍ كبير، حتى إن كاتب خطبه جوليان غيرسون، كشف أنّه يحرص على إدخال أسماء بعض اللاعبين مثل بوكايو ساكا وويليام ساليبا ضمن خطاباته لأنّهما من المفضلين لديه، كما أن حبّه جعله قريباً من فئة الشباب، التي كانت مفتاح عبوره إلى القمة.

وقال ممداني في إحدى المناسبات بحسب صحيفة ذا أثلتيك: "عمي من مشجعي أرسنال، وهو من جعلني أحب الفريق. كان آرسين فينغر من أوائل المدربين الذين جلبوا لاعبين أفارقة إلى الدوري الإنكليزي. كبرت وأنا أتابع كولو توريه وكانو وأليكس سونغ ولورين وإيمانويل إيبوي، كانت لدي قطع مغناطيسية على الثلاجة لفريق اللاهزيمة (أرسنال 2003-2004). أحببت ديفيد سيمان وسيلفان ويلتورد وكلّ هؤلاء اللاعبين. حضرت عدة مباريات لأرسنال، معظمها مع عمي. كانت كرة القدم جزءاً كبيراً من حياتي وهويتي".

ممداني وحرب التذاكر

لعب ممداني على وتر اللعبة الشعبية الأولى خلال حملته الانتخابية الأخيرة للنجاح والتفوق، فقد اعتبر أن حبّه لكرة القدم وذكرياته في كأس العالم، سواء حضور المواجهات على التلفاز أو في الملاعب تحديداً في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، دفعه إلى معرفة مدى أهميته عند الشعوب والعالم، لكن وفي رأيه تهدد سياسات "فيفا" بإقصاء المشجعين الحقيقيين الذين يجعلون اللعبة مميزة، فقد قال حول هذه النقطة تحديداً: "معركتنا لجعل أغلى مدينة في أميركا ميسورة التكلفة لا تقتصر على السكن أو رعاية الأطفال أو النقل العام، بل تمتد أيضاً إلى اللحظات التي تمنح سكان نيويورك السعادة ومنها كأس العالم العام المقبل".

يريد ممداني من "فيفا" إنهاء التسعير الديناميكي لكأس العالم، وتثبيت أسعار التذاكر، وهذا ما حاولت "فيفا" ترويجه من خلال تأكيدها أنّها احتفظت بجزءٍ من التذاكر لفئات جماهيرية معينة بأسعارٍ ثابتة، لكن من دون توضيح العدد أو التكلفة أيضاً، وحول ذلك يقول: "تحدثت إلى عدد من سكان نيويورك الذين حاولوا شراء التذاكر، ولم تكن المشكلة فقط في أسعارها الباهظة، بل أيضاً في فوضى النظام ذاته. هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الوضوح والالتزام بجعل البطولة للجماهير التي تعيش فعلاً في المدينة، من الواضح أن فيفا يسعى لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتحاول اتخاذ كل خطوة ممكنة لضمان ذلك".