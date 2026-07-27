- انسحب نواه لايلز من نهائي سباق 200 متر في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى بسبب شد عضلي، بعد فوزه بسباق 100 متر بزمن 9.79 ثوانٍ، مؤكدًا عدم وجود إصابة خطيرة. - ميليسا جيفرسون وودن تفوز بسباق 200 متر للسيدات بزمن 21.69 ثانية، تليها كامبريا ستورغيس وكامرين ديكسون في المركزين الثاني والثالث. - بعض الرياضيين البارزين اختاروا عدم المشاركة في البطولات الوطنية لعدم وجود بطولات عالمية أو تأهيلات أولمبية، بينما استمرت تارا ديفيس وودهال في تحقيق الانتصارات في الوثب الطويل.

عاش نجم مضمار السرعة، الأميركي نواه لايلز (29 عاماً)، لحظات عصيبة اليوم الاثنين، خلال نهائي سباق 200 متر ضمن بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى، بسبب انسحابه من المنافسة عقب تعرّضه لشدٍ عضلي، ليُحرم بالتالي من تحقيق الثنائية بعدما كان قد ظفر السبت بسباق 100 متر، محققاً حينها أفضل توقيتٍ عالمي لهذا العام، والذي بلغ 9.79 ثوان.

وقال لايلز للصحافيين بعد السباق من أرضية الحلبة في بلاده: "شعرت بشدٍ في فخذي الأيمن، وقلت لا يوجد سبب للاستمرار في الضغط على نفسي، قررت التوقف"، وبعد توقفه ترقب المشجعون في ملعب إيكان بمدينة نيويورك مدى خطورة ما حصل، لكن صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 في سباق 100 متر، دحض المخاوف مباشرة حول وجود إصابة خطيرة، قائلاً "إنه مجرد شد عضلي. لدي بعض الأملاح هنا، سأشربها بالكامل. سأرتاح".

وعلى مستوى السيدات حصدت ميليسا جيفرسون وودن، الحاصلة على ثلاث ذهبيات في بطولة العالم الأخيرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بسباق 200 متراً بزمن قدره 21.69 ثانية، بينما احتلّت كامبريا ستورغيس الوصافة بزمنٍ قدره (22.22 ثانية) وكامرين ديكسون ثالثة (22.58 ثانية).

رياضات أخرى لايلز وماكلافلين مرشحان لجوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى

وفضّل عددٌ من الأسماء البارزة في عالم ألعاب القوى عدم المشاركة في البطولات الوطنية نظراً لأنّ هذه السنة لا تشهد إقامة بطولة عالم أو حتى بطاقات تأهل أولمبية، في حين قرر آخرون الاستمرار في المنافسة على غرار تارا ديفيس وودهال التي تابعت سلسلة انتصاراتها في الوثب الطويل (19)، بعدما سجلت 7.16 م في محاولتها السادسة الأخيرة لتحقق الفوز.