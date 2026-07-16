ملك إسبانيا يحضر نهائي كأس العالم مع عائلته

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الخميس، أن منتخب إسبانيا سيحظى بدعم ملكي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم أمام منتخب الأرجنتين، والتي ستُقام يوم الأحد المقبل في 19 يوليو/تموز الحالي على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيويورك-نيوجيرسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ملك إسبانيا، فيليب السادس، سيكون حاضراً في مدرجات ملعب "ميتلايف ستاديوم" يوم الأحد المقبل برفقة عائلته، من أجل دعم منتخب إسبانيا في المباراة الحاسمة أمام منتخب الأرجنتين، حيث يسعى منتخب "الماتادور" للفوز في المواجهة وحصد لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2010. وبحسب التفاصيل، سيُرافق الملك فيليب السادس زوجته، ليتيزيا أورتيز، وابنتاه، ليونور وصوفيا.

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ورغم حضور ملك إسبانيا وعائلته في مدرجات ملعب "ميتلايف"، لن يكون رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، حاضراً لدعم منتخب "لا فوريا روخا" في نهائي كأس العالم 2026، وذلك بسبب ارتباطه بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم 20 من الشهر الحالي من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، وفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية أيضاً.

وستكون هذه المرة الثانية التي يُتابع فيها ملك إسبانيا، فيليب السادس، مباراة للمنتخب في مونديال 2026، إذ سبق وأن تابع المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام منتخب أوروغواي يوم 26 يونيو/حزيران الماضي في مدينة غوادالاخارا. وبعد تلك المباراة، وعد الملك اللاعبين، بالحضور في ملعب "ميتلايف" لدعمهم من المدرجات، في حال وصولهم إلى المباراة النهائية.