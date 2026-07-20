ملك إسبانيا ورئيس الحكومة يحتفيان بأبطال العالم 2026

- احتفل المنتخب الإسباني بفوزه بكأس العالم للمرة الثانية بعد انتصاره على الأرجنتين 1-0، حيث امتلأت شوارع مدريد بالمشجعين. - شكر الملك فيليبي السادس اللاعبين على إنجازهم، مؤكدًا أن الفوز هو انتصار لإسبانيا بأكملها، مشيدًا بروح الفريق والتضامن. - استقبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الفريق في قصر مونكلوا، معبرًا عن امتنانه للأداء الرائع، ومشجعًا على تحقيق فوز ثالث في 2030 عندما تستضيف إسبانيا البطولة.

واصل المنتخب الإسباني لكرة القدم احتفالاته الرسمية بعد تتويجه بطلاً للعالم وحصوله على نجمته الثانية، إثر انتصاره على الأرجنتين يوم الأحد بنتيجة 1ـ0.

ووجّه ملك إسبانيا فيليبي السادس الشكر، الاثنين، إلى لاعبي منتخب بلاده "لا روخا" على تتويجهم بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية، مُعتبراً انتصارهم انتصاراً لبلد بأكمله، في وقت امتلأت فيه شوارع العاصمة مدريد بعشرات الآلاف من المشجعين الذين خرجوا لاستقبال أبطالهم.

😂 El momentazo de Cucurella en La Zarzuela delante del Rey: "¡VIVA ESPAÑA!" pic.twitter.com/rN7xVJfRqb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 20, 2026

وقال فيليبي السادس، في كلمة مقتضبة ألقاها في حدائق قصر سارسويلا الملكي، حيث استُقبل أبطال العالم بعد وقت قصير من عودتهم إلى إسبانيا: "عندما يلعب منتخبنا الوطني، فإننا جميعاً نلعب. وعندما فزتم، فعلتم ذلك لإسبانيا كلها". وأضاف "عرفتم كيف تبذلون كل ما لديكم من عزيمة وصمود وجرأة. كنتم متّحدين، وعملتم كفريق واحد، وأظهرتم روح التضامن والكرم، وفوق ذلك كله فزتم بأداء رائع".

El rey Felipe VI se refiere a la @SEFutbol como un “conjunto estelar”:



“Cuando juega nuestra selección jugamos todos. Ahora al ganar lo habéis hecho para toda España”.#MundialRTVE #EspañaSuperestrella #LaSegundaEsNuestra



⭕ https://t.co/yN1fXPsEC1 pic.twitter.com/u54zvNWVzf — RTVE (@rtve) July 20, 2026

كما استقبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الفريق في قصر مونكلوا، وخلال استقباله الرسمي، بالإضافة إلى التقاط الصور الرسمية، فُتح مكانٌ للجمهور حضر فيه جميع اللاعبين والجهاز الفني، وألقى بيدرو سانشيز كلمةً شكر فيها اللاعبين الذين ساهموا في "تتويجنا أبطالاً".

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رئيس الوزراء قال للاعبين والجهاز الفني: "أودّ أن أتقدم بجزيل الشكر للجهاز الفني واللاعبين على هذه المباراة، وعلى جهودهم، وعلى هذا الفوز. لقد استمتعنا كثيراً بأدائكم. دعونا نطبق ما قاله لويس أراغونيس: "لا تلعب المباراة النهائية، بل تفوز بها". هذا هو الفوز الثاني في مباراتين (بعد نهائي 2010)، فلماذا لا نحلم، في عام 2030، بفوز ثالث، خاصةً أن إسبانيا هي الدولة المضيفة؟". كما شارك المدرب لويس دي لا فوينتي بكلمات قليلة، مُوضحاً مشاعره خلال البطولة: "لقد عشنا هذه التجربة بمشاعر جياشة وفخر كبير بتمثيل بلدنا".

كرة عالمية مالديني يُحاول إقناع غوارديولا بتدريب إيطاليا

وعبّر قائد الفريق رودري عن الشعور الذي يتقاسمه الفريق بأكمله في هذه اللحظة وقال: "الفوز مع بلدك هو أجمل شيء على الإطلاق. رفع كأس العالم هو أعظم إنجاز يمكن تحقيقه في كرة القدم". وكرر فيران توريس؛ مسجل الهدف، الرسالة التي كان يرددها منذ نهاية المباراة ضد الأرجنتين: "يجب أن تستمروا دائماً في الإيمان، فبالعمل الجاد، كل شيء يؤتي ثماره في النهاية".