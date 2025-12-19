ملعب محمد الخامس وكأس أمم أفريقيا.. تحفة معمارية تستعد للمواجهات

- ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، الذي يتسع لـ70 ألف متفرج، يستعد لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025، ويُعتبر أقدم ملعب في المغرب، حيث شهد مواجهات تاريخية مثل ديربي الرجاء والوداد. - تم افتتاح الملعب عام 1955، وشهد تجديدات كبيرة لاستضافة دورة ألعاب البحر المتوسط 1983، بما في ذلك زيادة سعة المقاعد وتركيب لوحة نتائج إلكترونية، وصالة رياضية ومسبح أولمبي. - يمتد الملعب على مساحة 12 هكتاراً، ويضم مرافق رياضية متعددة، مما يجعله مدينة رياضية شاملة، مع تحديثات حديثة تشمل مقاعد جديدة ومرافق إعلامية متطورة.

يستعد ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء لاستقبال مواجهات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تنطلق منافساتها في المغرب بداية من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى 18 يناير/ كانون الأول المقبل. ويقع ملعب محمد الخامس في الجزء الغربي من حي المعاريف بمدينة الدار البيضاء، ويتسع لنحو 70 ألف متفرج، وجرى بناؤه عام 1955، الأمر الذي يجعله أقدم ملعب لكرة القدم في المغرب، إذ تقام عليه العديد من المواجهات، أبرزها "الديربي" بين الرجاء وغريمه الوداد، بعدما تم تسجيل رقم قياسي في عدد الحضور الجماهيري عام 1997، بالإضافة إلى حرص المشجعين على دعم منتخب "أسود الأطلس" في اللقاء ضد الأرجنتين عام 2004.

وسُمي الملعب على اسم الملك محمد الخامس، وتم افتتاحه في السادس من شهر مارس/ آذار عام 1955، وشهد تأهل "أسود الأطلس" للمرة الأولى إلى كأس العام 1970، ومع نهاية السبعينيات من القرن الماضي، تم إغلاقه بهدف إجراء تجديدات كبيرة، من أجل إقامة دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت عام 1983، وزيادة سعة المقاعد وتركيب لوحة النتائج الإلكترونية، وبناء صالة للألعاب الرياضية الداخلية بسعة 12 ألف متفرج، ومسبح أولمبي بسعة ثلاثة ألف متفرج، وأعيد افتتاحه عام 1981.

واستمرت السلطات المغربية العمل على تجديد الملعب الذي أصبح يضم صالة للألعاب الرياضية، وحمام سباحة، ومركزاً إعلامياً بمساحة 650 متراً مربعاً، وغرفة اجتماعات، ومركز رعاية، بالإضافة إلى مركز لمكافحة المنشطات، إذ انتهت آخر صيانة للمجمع الرياضي في شهر مارس الماضي، وتم استبدال نحو 45 ألف مقعد، وتحديث مقصورة الصحافة، ومنظومة الصوت، ومراقبة الفيديو وآلية الدخول إلى الاستاد.

ويمتد ملعب محمد الخامس على مساحة 12 هكتاراً (12262 متراً مربعاً)، ويعد من التحف المعمارية الرياضية المغربية، لأنه يتسع لنحو 70 ألف متفرج، ويضم صالة رياضية كبيرة تحتوي على 12 ألف مقعد، بالإضافة إلى المرافق العديدة الخاصة بالرياضات الأخرى، مثل: كرة السلة، وكرة اليد والكرة الطائرة، والجمباز، والملاكمة وحمام السباحة الأولمبي، الأمر الذي يجعله مدينة رياضية شاملة ومتطورة.