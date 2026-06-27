- يُعتبر فريق دالاس كاوبويز أغلى نادٍ رياضي في العالم بقيمة 13 مليار دولار، ويتميز بملعب "أي تي آند تي" العصري في تكساس، الذي يُعدّ الأكثر استخداماً في كأس العالم، حيث يستضيف تسع مباريات. - يتميز ملعب "أي تي آند تي" بسقف قابل للطي وشاشة عملاقة تتجاوز ألف متر مربع، مما يجعله أيقونة رياضية، وقد شهد حادثة فريدة عندما اصطدمت الكرة بالشاشة أثناء مباراة. - تم تركيب أرضية عشب طبيعي مؤقتة للملعب، تتطلب دعماً خاصاً بمصابيح تُسخّن العشب، مما يمنح الأرضية لوناً وردياً مميزاً، وهو نتيجة تقنية للحفاظ على العشب.

يُعتبر فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية، أغلى نادٍ رياضي في العالم، بقيمة تُقدّر بنحو 13 مليار دولار، ليس هذا فحسب، بل هو أيضاً النادي الرياضي الأعلى ربحاً على مستوى العالم، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى ملعب "أي تي آند تي" العصري في تكساس، والذي يُعدّ في الواقع الملعب الرئيسي لفريق دالاس كاوبويز. وأصبح هذا الملعب من أكثر ملاعب كأس العالم جاذبيةً خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، وليس من المستغرب أن يكون في نهاية البطولة، الملعب الأكثر استخداماً في المسابقة بأكملها، حيث سيستضيف تسع مباريات.

وسيكون هذا الملعب مسرحاً للقاء وصيف آسيا، منتخب الأردن، أمام أبطال العالم، الأرجنتين (الأحد الساعة 5 صباحاً بتوقيت القدس المحتلة)، حيث سيواجه فريق ليونيل سكالوني في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، كتيبة "النشامى"، التي فقدت حظوظ التأهل إلى الدور المقبل. وسيكون ليونيل ميسي وزملاؤه أمام فرصة للاستمتاع بما وصفه الكثيرون بأنه أحد أجمل الملاعب الرياضية في العالم، بسعة 80 ألف متفرج (قابل للتوسيع حتى 100 ألف)، لكن هناك سمات أخرى وخصائص فريدة تجعل هذا الملعب مميزاً للغاية.

وبحسب تقرير موقع فلاش سكور، اليوم السبت، فبما أن "أي تي آند تي" هو ملعب مُعدّ لكرة القدم الأميركية، فإن أرضيته المعتادة، مصنوعة من عشب صناعي متطور، ومن أجل كأس العالم، تم تركيب أرضية عشب طبيعي مؤقتة، تتطلب دعماً خاصاً: مصابيح تُسخّن العشب، هو ما يمنح الأرضية لوناً وردياً مميزاً. هذا اللون ليس جزءاً من تصميم بصري مقصود أو فكرة ترفيهية من المنظمين أو نادي دالاس كاوبويز، بل نتيجة تقنية للحفاظ على العشب.

ملعب بسقف قابل للطي وشاشة عملاقة

ملعب "أي تي آند تي" مجهز بسقف قابل للطيّ يُفتح ويُغلق في غضون اثنتي عشرة دقيقة تقريباً، ما يعني أن الضوء الطبيعي لا يكفي دائماً لضمان الظروف المثلى للعناية بالعشب، لذا يتم استخدام الإضاءة الاصطناعية التي تُضفي على أرضية الملعب لونها الوردي المميز.

ومن السمات الفريدة الأخرى، الشاشة العملاقة المُعلّقة فوق أرضية الملعب، بمساحة إجمالية تتجاوز ألف متر مربع، وتُعدّ من بين أكبر الشاشات التي تم تركيبها داخل ملعب على الإطلاق، وتُهيمن تماماً على رؤية المتفرجين. حتى إن حجمها الهائل أدّى إلى واحدة من أغرب الحوادث في تاريخ دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين، فخلال مباراة لفريق دالاس كاوبويز، اصطدمت الكرة بالخطأ بالشاشة المُعلّقة، ما أجبر الحكام على إعادة اللقطة وفقاً للقواعد. وأصبح هذا الحادث على مرّ السنين، أحد رموز ملعب "أي تي آند تي"، وهو ملعب تُساهم فيه حتى أغرب التفاصيل، في جعله أيقونة حقيقية للرياضة الأميركية.