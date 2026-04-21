ملعب الدار البيضاء سلاح المغرب لخطف نهائي كأس العالم 2030

يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته قوةً صاعدةً في كرة القدم العالمية، عبر بوابة تنظيم الأحداث الكروية الكبرى، وفي مقدمتها سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030، الذي سيُنظم بشكل مشترك بينه وبين وإسبانيا والبرتغال.

وفي خظم هذا التنافس غير المعلن مع إسبانيا، يواصل المغرب تعزيز حظوظه بثبات، من خلال الاستثمار في مشاريع بنية تحتية ضخمة، أبرزها بناء ملعب حديث في الدار البيضاء، في محاولة لإظهار قدرته على تنظيم حدث بحجم نهائي كأس العالم، وإرسال رسالة قوية للمجتمع الكروي الدولي بحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن السباق الخفي بين البلدَين لاستضافة النهائي المونديالي، سيكون قوياً في ظل التجربة الإسبانية التي راكمت خبرة كبيرة في تنظيم البطولات الكبرى، مثل نهائيات دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس، إلى جانب بطولات قارية وأحداث كروية نسوية، إذ يسعى المغرب للتفوق على تلك التجربة عبر استضافة النهائي.

وتطرقت الصحيفة إلى أنّ المغرب تعرض لانتقادات مؤخراً بعد المشاكل التنظيمية التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا في العاصمة الرباط بين السنغال والمغرب، لكن البلد العربي يدخل السباق من أجل إلى الوصول لاستضافة نهائي المونديال، بل ويمتد السباق إلى ترسيخ الهيمنة كأحد أهم مراكز كرة القدم في العالم. وختمت الصحيفة إلى أنّ حظوظ العاصمة الإسبانية مدريد لاستضافة نهائي مونديال 2030، متفوقة حتّى الآن على مدينة الدار البيضاء المغربية، وفق تقييمات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحسب وصفها.