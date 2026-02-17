ملحق دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد بمواجهة بنفيكا ومورينيو مجدداً

- يلتقي بنفيكا البرتغالي مع ريال مدريد الإسباني في لشبونة ضمن ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى بنفيكا لكسر سلسلة عدم الفوز ضد الأندية الإسبانية، بينما يطمح ريال مدريد لمواصلة تفوقه التاريخي. - يستضيف غلطة سراي التركي يوفنتوس الإيطالي في مباراة تاريخية، حيث يمتلك غلطة سراي سجلاً جيداً ضد الأندية الإيطالية على أرضه، بينما يسعى يوفنتوس للحفاظ على سجله الجيد في المواجهات الأوروبية. - يواجه موناكو الفرنسي باريس سان جيرمان في أول مواجهة أوروبية بينهما، بينما يسعى بوروسيا دورتموند الألماني لتحقيق فوزه المائة في المسابقات الأوروبية ضد أتالانتا الإيطالي.

تستعد أندية كبرى في أوروبا لخوض مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في أجواء من الترقب الجماهيري الكبير والحماس المتصاعد بين عشاق الساحرة المستديرة. وتشهد هذه المرحلة منافسة محتدمة بين فرق تسعى لتأكيد تفوقها في ذهاب الإقصائيات، مع سعي اللاعبين لتحقيق أرقام قياسية فردية تعزز مكانتهم، بينما تضع الفرق نصب أعينها الإنجازات الجماعية التي قد تكتب تاريخها في البطولة.

ويسعى كل من بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني لمواجهة حاسمة في لشبونة (الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، بينما يطمح غلطة سراي التركي وبوروسيا دورتموند الألماني ومواطنه باير ليفركوزن إلى تحقيق إنجازات جماعية في دوري أبطال أوروبا. من جهته، يأمل كل من النجم الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني أليخاندرو غريمالدو، والدنماركي كاسبر هوغ في تمديد سلسلة أهدافهم المميزة. وشهدت المباراة السابقة بين بنفيكا ونظيره ريال مدريد، في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري، مواجهة دراماتيكية، عندما سجل حارس مرمى بنفيكا، الأوكراني أناتولي تروبين، هدف الفوز برأسية في الدقيقة الأخيرة، ليضمن تأهل فريقه لدور الـ16. وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، فقد التقى الفريقان ثلاث مرات فقط سابقاً في المسابقات الأوروبية، أبرزها نهائي بطولة كأس أوروبا 1962 الذي فاز فيه فريق بنفيكا 5-3، وربع نهائي موسم 1964-1965 حيث فاز بنفيكا 5-1 في لشبونة قبل أن يخسر 1-2 في مدريد.

ولم يحقق بنفيكا أي فوز في آخر خمس مواجهات ذهاب وإياب ضد أندية إسبانية، بينما فاز في أربع من أصل ست مباريات أوروبية على أرضه هذا الموسم. أما ريال مدريد، فقبل خسارته 4-2 في الجولة الثامنة، لم يُهزم في عشر مباريات متتالية ضد أندية برتغالية (فوز 8، تعادل 2)، وحقق عشرة انتصارات من آخر 12 مواجهة ذهاب وإياب في دوري الأبطال. ويبرز الفرنسي كيليان مبابي بصفته أفضل هدافي ريال مدريد، حيث سجل 13 هدفاً في سبع مباريات هذا الموسم، ثمانية منها في آخر ثلاث مباريات. وأكد "يويفا" رسمياً، أن الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسييه سيتولى إدارة مباراة الذهاب من الدور الإقصائي لأبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد. وسيترأس لتكسييه طاقماً فرنسياً بالكامل، بمساعدة سيريل موجنييه ومهدي رحموني، فيما سيكون جيريمي بيغنار الحكم الرابع. وجرى تعيين جيروم بريسار حكم فيديو (الفار) للمباراة.

وتعد هذه المباراة الثانية التي يديرها لتكسييه مع بنفيكا خلال عام واحد، بعد أن قاد مباراة في كأس العالم للأندية ضمن دور المجموعات، حيث فاز بنفيكا على بايرن ميونخ 1-0. ويستضيف غلطة سراي التركي نظيره يوفنتوس الإيطالي (الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، بعد أن التقى الفريقان ست مرات في مسابقات الاتحاد الأوروبي، جميعها في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويميل سجل الفريق التركي لصالحه بفوزين مقابل فوز واحد لليوفي، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وتعد هذه المواجهة ثاني مباراة ذهاب وإياب بين نادٍ تركي وإيطالي في تاريخ المسابقات الأوروبية، بعد مواجهة ربع نهائي كأس أوروبا 1962-1963، التي تغلب فيها ميلان على غلطة سراي 8-1 في المجموع. ولم يخسر غلطة سراي سوى ثلاث مرات من آخر 17 مباراة أوروبية ضد أندية إيطالية، ولم يخسر على أرضه أمام أندية إيطالية منذ عام 1963، محققاً سبعة انتصارات وأربعة تعادلات من 11 مباراة. ويستعد النادي التركي لظهوره المئوي في أبطال أوروبا، ليصبح أول ممثل من بلاده يصل إلى هذا الإنجاز، وهو أيضاً على بعد هدفين من تسجيل الهدف رقم 250 في تاريخ مشاركاته الأوروبية. من جانبه، شارك لاعب وسط غلطة سراي، الغابوني ماريو ليمينا، مع يوفنتوس بين 2015 و2017، حيث خاض ثماني مباريات في بطولة دوري الأبطال ضمن 42 مباراة مع النادي الإيطالي.

ولم يخسر يوفنتوس سوى مباراتين من أصل عشر مواجهات سابقة ضد أندية تركية، وكلا الهزيمتين كانتا أمام غلطة سراي، كما أن الفريق الإيطالي لم يخسر مباراة الذهاب في آخر ست مواجهات ذهاب وإياب أوروبية (فوز 3، تعادل 3). ويشارك يوفنتوس في دور الـ16 من دوري الأبطال للمرة العاشرة في 12 موسماً، بينما يشارك غلطة سراي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014. وسيكون موناكو الفرنسي أمام اختبار صعب ضد مواطنه وغريمه التقليدي باريس سان جيرمان (الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس المحتلة). وتعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في أي مسابقة أوروبية، رغم أن الفريقين سبق لهما اللعب في مواجهات فرنسية خالصة، حيث أقصي موناكو من قبل مرسيليا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1998-1999، فيما فاز باريس على بريست 10-0 في الدور ذاته الموسم الماضي. ويأتي موناكو إلى المباراة بعد سلسلة من الهزائم في الدورين المزدوجين الأوروبيين، لكنه حافظ على مستوى جيد في دوري الأبطال، مع ثلاثة انتصارات من آخر سبع مباريات. ويقابل بوروسيا دورتموند الألماني، نظيره أتالانتا الإيطالي (الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس المحتلة).

والتقى الفريقان سابقاً في دور الـ32 من الدوري الأوروبي موسم 2017-2018، حيث تأهل دورتموند بمجموع 4-3 بعد فوزه 3-2 على أرضه وتعادل 1-1 في إيطاليا. ويطمح الفريق الألماني لتحقيق الفوز رقم 100 له في المسابقات الأوروبية، بعد أن فاز في ست من آخر ثماني مباريات ذهاب على أرضه في دوري الأبطال. وضمنت ثمانية فرق التأهل بالفعل إلى دور الـ16 هي: أرسنال الإنكليزي، برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، تشلسي الإنكليزي، ليفربول الإنكليزي، مانشستر سيتي الإنكليزي، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وتوتنهام الإنكليزي. وسيجرى سحب قرعة دور الـ16، ربع النهائي، ونصف النهائي والنهائي يوم 27 فبراير/ شباط 2026.