ملحق آسيا المونديالي: العراق يهزم إندونيسيا والإمارات تتصدر مجموعتها

- حقق منتخب العراق فوزاً صعباً على إندونيسيا بنتيجة (1-0) في تصفيات مونديال 2026، بفضل هدف البديل زيدان إقبال، ليبقي على آماله في التأهل المباشر، بينما ودّعت إندونيسيا المنافسة. - في المجموعة الأولى، انتصر منتخب الإمارات على عُمان (2-1) بفضل تألق الحارس خالد عيسى، ليضمن فرصة التأهل المباشر، بينما فقدت عُمان فرصتها في التأهل. - ستواجه قطر الإمارات في مباراة فاصلة، حيث يضمن الفوز لقطر التأهل المباشر، بينما يمنح التعادل أو الفوز للإمارات بطاقة التأهل المباشر.

حقق منتخب العراق انتصاراً صعباً على نظيره الإندونيسي، مساء السبت، في السعودية، بنتيجة (1-0)، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ضمن ملحق آسيا لتصفيات مونديال 2026، الذي سيُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليبقي على آماله في التأهل المباشر إلى النهائيات.

وواجه منتخب العراق صعوبات كبيرة أمام إندونيسيا، التي قدمت مستوى جيداً، طوال 90 دقيقة، ونافست بقوة "أسود الرافدين"، إذ اعتمدت على الانتشار الجيد بأرضية الملعب، وحدّت خطورة الهجوم العراقي، فلم تكن هناك سوى الفرصة الخطيرة لرفاق مهندي علي، عكس منافسهم، الذي هدّد مرماهم في مناسبات عديدة، وسط ضعف كبير رافق أداء أبناء المدرب غراهام أرنولد، ولكن التعديلات التي قام بها المدير الفني الأسترالي، في الفترة الثانية، حسّنت نسبياً أداء العراق من الناحية الهجومية، إلى أن ظهر البديل زيدان إقبال، وهزّ شباك إندونيسيا بمجهود رائع منح منتخب بلاده هدفاً ثميناً.

وبعد هذه النتيجة، صعد منتخب العراق إلى المركز الأول، رفقة منتخب السعودية، الذي يتقدم بفارق الأهداف المسجلة، بما أنه انتصر على إندونيسيا بنتيجة (3ـ2) في الجولة الأولى، وسيكون "أسود الرافدين" مجبرين على الانتصار على السعودية للتأهل، بينما سيحتاج المنتخب السعودي إلى التعادل، في حين ودّع منتخب إندونيسيا المنافسة على بطاقة التأهل المباشر أو المرور عبد الملحق.

وفي المجموعة الأولى، حقق منتخب الإمارات انتصاراً مثيراً على منتخب عُمان بنتيجة (2ـ1)، في استاد جاسم بن حمد، بعد أن اهتزت شباكه في شوط المباراة الأول عبر كوامي كويدو، الذي أحرز هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، ولكن في الفترة الثانية انتفض "الأبيض"، وسجل ثنائية حملت توقيع كل من ماركوس ميلوني وكايو. واستحق منتخب عُمان نتيجة أفضل، إذ توفرت له أفضل الفرص وأخطرها في الشوط الثاني، وكان قريباً من هزّ الشبك في العديد من المناسبات، ولكن الحارس الإماراتي، خالد عيسى، كان مميزاً، وأنقذ مرماه من أهداف بدت محققة، ليفرض نفسه نجماً للمباراة دون منازع، بعدما أنقذ كرات خطيرة للغاية، ومنح الإمارات فرصة التأهل المباشر.

وبعد هذه النتيجة، فقد منتخب عُمان فرصه في التأهل المباشر نهائياً، إذ يحتل المركز الثاني رفقة قطر برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ولكنه أنهى مبارياته، بينما سيخوض منتخب قطر مباراة فاصلة أمام الإمارات المتصدرة برصيد ثلاث نقاط، يوم الثلاثاء المقبل، فالانتصار يضمن لمنتخب قطر التأهل المباشر، حيث سيرفع رصيده إلى أربع نقاط في هذه الحالة، ويفرض على الإمارات المرور بالملحق العالمي، أمّا التعادل فيُعطي الإمارات بطاقة التأهل المباشر (أربع نقاط في هذه الحالة)، ويمنح قطر فرصة خوض الملحق، ولكن في حال انتصرت الإمارات فإن الفارق الذي ستنتهي عليه المباراة سيحدد اسم صاحب الوصافة بين قطر وعُمان، بينما سيتأهل منتخب الإمارات بالتأهل المباشر.