ملحق آسيا المونديالي: السعودية تنتصر على إندونيسيا وتعادل قطر وعُمان

- حقق منتخب السعودية فوزاً مثيراً على إندونيسيا بنتيجة (3-2) في افتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، رغم الصعوبات التي واجهها في بداية المباراة. - تعادل منتخبا قطر وعُمان بنتيجة (0-0) في مباراة شهدت سيطرة قطرية، مما أبقى التشويق قائماً في المجموعة التي تضم الإمارات أيضاً. - يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض الثاني دوراً فاصلاً، مع آمال عربية كبيرة في التأهل بعد نجاح منتخبات عربية أخرى.

حقّق منتخب السعودية انتصاراً على إندونيسيا، مساء الأربعاء، بنتيجة (3-2)، بمدينة جدة، في افتتاح مباريات الملحق الآسيوي، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام خلال الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ليتصدر المجموعة التي تضمّ أيضاً منتخب العراق.

وواجه المنتخب السعودي صعوبات في بداية المواجهة، بعد تقدم منافسه في النتيجة من ركلة جزاء، سجلها كيفن ديكس، قبل أن ينجح صلاح أبو الشمات في تعديل النتيجة سريعاً، ثم تقدم "الأخضر" بنهاية الشوط الأول عبر فراس البريكان، الذي عاد ليضيف الهدف الثالث في الشوط الثاني. وبعد أن أهدر الكثير من الفرص، اهتزت شباك منتخب السعودية في آخر الدقائق بركلة جزاء ثانية، سجلها ديكس. ورغم أهمية الانتصار فإن الفارق قد يعوق منتخب السعودية في رحلة التأهل المباشر، وسيواجه منتخب إندونيسيا في الجولة الثانية المنتخب العراقي، يوم السبت المقبل، على أن تجمع المباراة الثالثة والأخيرة، بين السعودية والعراق، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في قمة عربية ستكون حاسمة من أجل التأهل إلى نهائيات مونديال 2026.

وفي مباراة أخرى، حسم التعادل المواجهة بين منتخبي قطر وعُمان، على ملعب جاسم بن حمد بنتيجة (0-0)، في نتيجة تبقي التشويق قائماً في المجموعة، التي تضمّ أيضاً الإمارات، وكان منتخب قطر الأفضل في معظم فترات اللعب، ولكنه لم يحسن التعامل مع المباراة، إذ شكّل أكرم عفيف خطراً على دفاع منتخب عُمان، قبل أن يُستبدل بداعي الإصابة. وسيواجه منتخب عمان نظيره العراقي في الجولة الثانية، يوم السبت المقبل، قبل أن تُختتم منافسات هذه المجموعة، يوم الثلاثاء، بمواجهة بين قطر والإمارات.

وينصّ نظام الملحق الآسيوي على تأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما يخوض صاحب المركز الثاني من كل مجموعة، دوراً فاصلاً للتنافس على أمل التأهل عبر الملحق العالمي في مرحلة ثانية، وتأمل الجماهير في حضور عربي قوي بهذه النسخة، بعدما نجحت منتخبات الأردن والمغرب وتونس ومصر في التأهل.