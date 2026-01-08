ملاكم بريطاني يمنح فيوري فرصة المنافسة على لقب عالمي

- تايسون فيوري يقترب من فرصة المنافسة على لقب عالمي في الوزن الثقيل، بعد تعذر مواجهته لأنطوني جوشوا بسبب حادث خطير تعرض له الأخير في نيجيريا، مما أثر على حالته النفسية. - فابيو واردلي، الملاكم البريطاني، يعبر عن استعداده لمواجهة فيوري، حيث حقق 20 فوزاً في مسيرته الاحترافية، ويطمح لإثبات نفسه كأحد أفضل الملاكمين في تاريخ المملكة المتحدة. - واردلي يسعى لجذب أنظار الجماهير ووسائل الإعلام العالمية، ويؤكد استعداده لمواجهة فيوري أو بطل العالم أولكسندر أوسيك، مما يعد بمواجهة مثيرة في عالم الملاكمة.

حصل الملاكم البريطاني، تايسون فيوري (37 عاماً)، على فرصة المنافسة جدياً على لقب عالمي، بعدما أصبحت فرصة مواجهة مواطنه، أنطوني جوشوا، صعبة للغاية، خلال العام الحالي، بسبب الحادث الخطير الذي تعرّض له الأخير في نيجيريا، ونتج عنه مصرع شخصين من مقربيه، وخلّف عنده حالة نفسية صعبة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الأربعاء، أن الملاكم البريطاني، فابيو واردلي (31 عاماً)، عبّر عن استعداده لمنح مواطنه تايسون فيوري فرصة المنافسة على لقب الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية، مشيراً إلى أنه يتطلع وبشدة لخوض نزال ضد صاحب الـ37 عاماً في أي وقت يختاره، خلال هذ العام، ما يعني أن الجماهير المُحبة لرياضة "الفن النبيل" ستكون على موعد مع لقاء مثير وقوي وتنافسي للغاية، سيجذب أنظار الجميع إليه.

واستطاع فابيو واردلي تحقيق 20 فوزاً، في مسيرته الاحترافية، وتعادل مرة وحيدة، وأنهى 19 نزالاً بالضربة القاضية، ما يعني أن فيوري لن يرفض العرض المقدم له الآن، لا سيما أن خوضه مواجهة ضد جوشوا في "معركة بريطانيا" لن يتم هذا العام، بسبب الحالة النفسية لجوشوا، الذي يعاني للغاية، بعدما نجا من الموت في حادث السير المروع بنيجيريا، قبل عدة أيام، وفقدانه أعز صديقين.

وأبدى واردلي رغبته الشديدة في مواجهة مواطنه فيوري، لأنه يرغب وبقوة في وضع نفسه ضمن قائمة المُلاكمين الأفضل في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة، غير أنّ إقامة مثل هذا النوع من النزال بحاجة إلى الكثير من العمل، لا سيما أنه يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة في بريطانيا، وبعدها التواصل مع الشركات الراعية، التي لن تمانع نهائياً في إقامته، لأنه سيجذب أنظار الجماهير الرياضية إليه، وأيضاً وسائل الإعلام العالمية.

وختم فابيو واردلي حديثه: "بالنسبة لي، لن أمانع نهائياً في مواجهة تايسون فيوري، لأنه اسم لامع وشخصية بارزة في عالم الملاكمة، وكل شخص في مجالنا يتمنى القتال ضده على الحلبة، وأرجوه التفكير في هذا العرض، وفي حال رفض، فإنني أرغب بخوض نزال ضد بطل العالم بلا منازع، أولكسندر أوسيك، لكنني أعرف أن الأوكراني صرّح قبل عدة أيام بأنه يستعد لخوض نزاله ضد ديونتاي وايلدر".