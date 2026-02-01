ملاكم بريطاني يتحدى أوسيك: واجهني في أميركا

- تلقى أولكسندر أوسيك، بطل العالم في الوزن الثقيل، تحدياً من الملاكم البريطاني فابيو واردلي، الذي يسعى لمواجهته في الولايات المتحدة بعد فوزه على جوزيف باركر. - أكد واردلي رغبته في خوض نزال ضد أوسيك في أميركا، معتبراً إياها المكان المثالي لمثل هذه المواجهات، بينما لا يهتم بالشائعات حول مواجهة تايسون فيوري. - أشاد واردلي بصلابة تايسون فيوري الذهنية وتأثيره الإيجابي على المواهب الشابة، لكنه يركز حالياً على إقناع أوسيك بمواجهته في الولايات المتحدة.

تلقى بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل، الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً)، تحدياً مباشراً من قبل المُلاكم البريطاني، فابيو واردلي (31 عاماً)، الذي استطاع حسم المواجهة الصعبة ضد خصمه جوزيف باركر في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويطمح إلى خوض نزال ضد الأفضل في رياضة "الفن النبيل".

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن الملاكم فابيو واردلي، السبت، قوله: "لا أريد مواجهة أولكسندر أوسيك في ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، لأن رغبتي اللعب في مكان كبير للغاية، وخوض تجربة مختلفة الآن في مسيرته الاحترافية، وأطمح إلى خوض نزال ضده في الولايات المتحدة الأميركية، لأنها المكان المثالي لمثل هذه المواجهات في رياضتنا".

وتابع: "أركز على خوض نزال ضد أولكسندر أوسيك، ولا أعير اهتماماً لجميع الشائعات، التي تتكلم عن رغبتي في اللعب ضد تايسون فيوري، الذي عاد مرة أخرى إلى الحلبات، بعد توقفه عن اللعب لمدة عام كامل، وهذا أمر يهتم به المشجعون فقط، لكن رغم كل شيء، أعتبر أن فيوري أحد أعظم الملاكمين في جيله، لكنني لا أفكر نهائياً في اللعب ضده".

وختم فابيو واردلي حديثه: "يتمتع تايسون فيوري بالصلابة الذهنية، التي أظهرها في التغلب على مخاوفه، وهذا أمر يثير الإعجاب، لأنه بهذه الطريقة أصبح مصدر إلهام للكثير من المواهب الشابة، التي تحلم بأن تدخل عالم الاحتراف في رياضة الملاكمة، وأتوقع أنه سينهي مسيرته الاحترافية، بعد خوضه لعدد من المواجهات، لكن الأهم عندي الآن، هو النجاح في إقناع أوسيك باللعب ضدي في الولايات المتحدة، لأنني أريد مواجهته في أميركا".