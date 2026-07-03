ملاكم ألماني يكشف حقيقة تهرب أوسيك من مواجهته

- تعرض أولكسندر أوسيك لانتقادات بعد تخليه عن جميع أحزمته، مما أضاع فرصة مواجهة أجيت كابايل، حيث فضل أوسيك خوض نزال ضد ديونتاي وايلدر قبل اعتزاله. - أكد كابايل أنه لا يعتقد أن أوسيك يتهرب منه، بل يسعى لخوض نزال أخير قبل إنهاء مسيرته، رغم محاولاته المتعددة لتحدي أوسيك في القاهرة. - أوسيك يخطط للاعتزال بعد نزاله الأخير، ليتفرغ لتدريب المواهب الشابة، بينما يسعى كابايل لتحقيق لقبه في وقت لاحق من العام.

تعرض الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً) إلى انتقادات حادة من قبل وسائل الإعلام العالمية، بعدما فاجأ الجميع وقرر التخلي عن جميع الأحزمة التي حصل عليها خلال مسيرته الاحترافية، ما أضاع فرصة حقيقة على الملاكم الألماني أجيت كابايل، من أجل مواجهة بطل العالم بلا منازع السابق في الوزن الثقيل.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الخميس، أن أولكسندر أوسيك دافع خلال السنوات الماضية عن الألقاب التي حصل عليها خلال مسيرته الاحترافية، بعدما واجه العديد من خصومه؛ آخرهم الهولندي ريكو فيرهوفن في العاصمة المصرية القاهرة في شهر مايو/أيار الماضي، لكنه رفض الموافقة على مواجهة الألماني أجيت كابايل، لأنه أراد خوض نزال ضد ديونتاي وايلدر.

وقال أجيت كابايل في حديثه، الذي نقلته الصحيفة البريطانية: "الجميع يتحدث عن هروب أوسيك من مواجهتي، لكنني لا أعتقد ذلك، لأنه يعمل على خوض نزال أخير، قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية، رغم أنني بذلت كل ما أستطيع فعله، حتى وصل الأمر بي الأمر إلى السفر للعاصمة المصرية القاهرة، ومحاولة تحدي الأوكراني هناك أمام الجميع".

وتابع: "بعد عودتي إلى ألماني قمت بتسجيل ثلاثة فيديوهات حتى أروج للمواجهة ضد أوسيك خلال الفترة المقبلة، لكنه رفض ذلك الأمر، بعدما تنازل عن جميع أحزمته، لأنه يريد خوض نزال أخير، قبل أن يعتزل نهائياً وينهي مسيرته الاحترافية، وهذا الأمر أحترمه بشدة، ولا يمكن أن أدعي تهرّبه من مواجهتي".

وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن أولكسندر أوسيك كان صريحاً أمام الرأي العام، بعدما تنازل عن كل شيء، حتى يخوض نزاله الأخير ويعتزل، ويتفرغ للصالة التدريبية التي أقامها، حتى يشرف على تمارين العديد من نجوم هذه الرياضة بالإضافة إلى المواهب الشابة، فيما يبحث الألماني أجيت كابايل عن إحراز لقبه خلال المواجهة في وقت لاحق من هذا العام.