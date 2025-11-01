ملاعب كأس العالم للناشئين تحتفي بأسماء أساطير الكرة القطرية

- قررت اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2025" تكريم أساطير كرة القدم القطرية بإطلاق أسمائهم على الملاعب في أسباير زون، تقديراً لإسهاماتهم وإلهامهم للجيل الجديد. - تم تسمية الملاعب بأسماء مثل "محمد غانم" و"إبراهيم خلفان"، بالإضافة إلى تكريم "بدر بلال" و"خالد سلمان" و"منصور مفتاح" و"محمود صوف" و"عادل مال الله". - هؤلاء اللاعبون تركوا بصمات لا تُنسى في تاريخ كرة القدم القطرية، مثل تألق "خالد سلمان" في بطولة العالم للشباب 1981 و"منصور مفتاح" كأحد أفضل الهدافين.

قرّرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2025" تكريم أساطير كرة القدم في البلاد، من خلال إطلاق أسمائهم على الملاعب التي تستضيف الحدث المنتظر في أسباير زون، والذي يُشارك فيه للمرة الأولى 48 منتخباً، لتتابع دولة قطر نجاحها في استضافة الأحداث الكبرى بعد مونديال 2022 للكبار والعديد من الأحداث والمنافسات الأخرى.

وقالت اللجنة المنظمة في بيانٍ صحافي: "تقديراً للإرث الرياضي القطري الذي يضم عدداً من نجوم الجيل الذهبي ممن كان لهم بصمة واضحة في المشهد الكروي في دولة قطر، جرت إعادة تسمية الملاعب التي تحتضن مباريات كأس العالم تحت 17 سنة، لتحمل أسماء أساطير كرة القدم القطرية، تكريماً لمسيراتهم الرياضية المضيئة وإلقاء الضوء على التاريخ الحافل لكرة القدم القطرية، بما يلهم الجيل الجديد من النجوم الناشئين".

وحمل الملعب رقم 1 اسم "محمد غانم"، ووصفته اللجنة بعبارة: "أكثر لاعبي كرة القدم موهبة في تاريخ قطر، وبرز اسمه في سبعينيات القرن الماضي عندما اختير أفضل لاعب في النسخة الثالثة من كأس الخليج التي أُقيمت في الكويت عام 1974. على مستوى الأندية، لعب محمد غانم للنادي الأهلي وكان أول قائد رفع كأس بطولة أمير قطر عام 1972، عندما قاد فريقه للفوز على الريان بنتيجة 6-1 على ملعب استاد الدوحة التاريخي".

أما الملعب رقم 2 فكان باسم "إبراهيم خلفان"، الذي كان نجماً استثنائياً داخل الملعب وخارجه ووصفته اللجنة بـ"الفنان"، بعدما لعب مع منتخب قطر الأول في مختلف الفئات العمرية، فقاد العنابي للوصول إلى المركز الثاني في كأس العالم للشباب 1981، ودافع عن ألوان نادي العربي القطري، فكان "بمثابة المهندس في خط الوسط، إذ قاد ناديه إلى منصة التتويج بثلاثة ألقاب متتالية في كأس الأمير بين عامي 1977 و1979"، على حدّ قول اللجنة.

وحمل الملعب الثالث اسم "بدر بلال"، الذي كان ضمن منتخب قطر في مونديال الشباب 1981 يوم احتلّ الأدعم وصافة الترتيب، وسطع نجمه في نادي السد وقاده لمنصة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في عام 1989، أما الملعب رقم 4 فكان باسم "خالد سلمان"، الذي يُعرف بتاريخه الحافل بالإنجازات، تحديداً حين سجل ثلاثية شهيرة في مرمى البرازيل في بطولة العالم للشباب عام 1981، ليضمن بذلك وصول قطر للمباراة النهائية، كما كان حاضراً في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1984، وسجل هدفين في مرمى فرنسا، إلى جانب تألقه مع السد وحصده لقب الأبطال أيضاً.

ونصل إلى الملعب الخامس الذي سُمي باسم "خالد بلان"، وهو واحد من الجيل المميز في فترة السبعينيات، إذ حصد ببطولة كأس الخليج 1970 في البحرين لقب أفضل لاعب، وكان رمزاً للوفاء في نادي قطر (كان يحمل حينها اسم نادي الاستقلال)، وحقق لقب الدوري القطري في أكثر من مناسبة.

أما الملعب رقم 6 فحمل اسم "منصور مفتاح"، الذي يُعد واحداً من أفضل الهدافين في تاريخ منتخب قطر والخليج العربي، إذ أصبح أول لاعب يفوز بجائزة الحذاء الذهبي العربية مرتين في موسمي 1981- 1982 و1985- 1986، كما يُعد الهداف التاريخي لكأس الأمير وكأس الشيخ جاسم، ولُقب بـ"الثعلب" لسرعته ومهاراته الفريدة، بحسب اللجنة المنظمة، مع العلم أن عدد أهدافه وصل إلى 317 في 324 لقاء مع ناديه والمنتخب، وتكريماً له في وقتٍ سابق، أقدم المسؤولون عن الكرة في البلاد على إطلاق "جائزة منصور مفتاح" لأفضل هداف في دوري نجوم قطر، كعربون وفاء وتقدير لمسيرته الاستثنائية.

يحمل الملعب رقم 7 اسم "محمود صوف"، فالنجم الراحل كان أفضل هداف قطري في تاريخ المباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم برصيد 12 هدفاً في 20 مباراة، وساهم في الحصول على أول لقب في كأس الخليج العربي عام 1992، ودافع عن ألوان العديد من الأندية القطرية وحاز جوائز فردية عديدة، أما الملعب الثامن والأخير، فكان باسم "عادل مال الله"، الذي يُعد من أبرز مدافعي الكرة القطرية، إذ شارك مع المنتخب القطري في العديد من البطولات الكبرى خلال ثمانينيات القرن الماضي، ومنها كأس الخليج العربي، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وكأس آسيا.