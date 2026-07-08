ملاعب أميركا تطرد البرازيل ورونالدو.. والأرجنتين تنجو من الإعصار

- التحولات التكتيكية في مونديال 2026: أظهرت مرحلة دور الـ16 أن كرة القدم تعتمد الآن على التكيف مع التحولات التكتيكية، حيث برزت بلجيكا بقوتها الهجومية والنرويج بتنظيمها الدفاعي أمام البرازيل. - مفاجآت الأدوار الإقصائية: شهدت هذه المرحلة مفاجآت مثل تفوق النرويج على البرازيل بفضل الانضباط الدفاعي، وأداء مصر المشرف أمام الأرجنتين، بينما أثبتت سويسرا صلابتها في ركلات الترجيح. - استمرارية وتألق المنتخبات: أكد المغرب قوته بفوزه على كندا، ومع اقتراب ربع النهائي، تبرز مواجهات قوية بين منتخبات تعتمد على المنظومة الجماعية والقدرة على التكيف مع مرونة الخصم التكتيكية.

انتهت الغربلة الأولى للأدوار الإقصائية في مونديال 2026 المقام حالياً في أميركا وكندا والمكسيك، ومعها سقطت أقنعة الترشيحات المسبقة. وإذا كانت مرحلة المجموعات هي مرحلة "جمع النقاط"، فإن دور الـ16 كان بمثابة "مرحلة كشف الحساب التكتيكي". بطولة كأس العالم الحالية أثبتت حقيقة واحدة، وهي أن كرة القدم لم تعد تدين بالولاء للتاريخ أو للأسماء الرنانة، بل لمن يملك جينات المنظومة والقدرة على تسيير التحولات.

نهاية حقبة رونالدو في قمة "الخوف المتبادل" بين البرتغال وإسبانيا

على عكس كل الآمال التي تنبأت بمعركة هجومية ممتعة ومثيرة نظراً لترسانة النجوم في "ديربي أيبيريا"، جاءت مواجهة إسبانيا والبرتغال لتخيب التوقعات الفنية، وتفرز مباراة متوسطة استوطنها الحذر الشديد وغاب عنها البريق، قبل أن تحسمها لدغة ميكيل ميرينو في الدقيقة 90 لتكون بمثابة رصاصة الرحمة على الحقبة المونديالية للأسطورة كريستيانو رونالدو. بالنسبة للرأي الفني، فإن المباراة ضلّت طريقها نحو الإثارة بسبب "التخوف التكتيكي المتبادل"، لأن المدربين دخلا بعقلية تجنب الخطأ، والنتيجة كانت شُحّاً في الفرص الحقيقية، وصراعاً محصوراً في دائرة منتصف الملعب، لتتحول القمة المنتظرة إلى مباراة استنزاف بدني ممل أثبتت أن هاجس الخوف من الإقصاء طغى على رغبة الإمتاع، وأن كرة القدم الحديثة باتت ترفض العاطفة وتنتصر للمنظومة الجاهزة.

رعب بلجيكا وأميركا: قوة الصدمة الهجومية

الرباعية البلجيكية في شباك أميركا (4-1) لم تكن متوقعة بهذا السيناريو القاسي على أرض المستضيف، لأن "الشياطين الحمر" دخلوا اللقاء بعقلية "الصدمة والترويع"، وبخاصة أن الرأي الفني يقول إن المنتخب البلجيكي استغل بذكاء اندفاع أصحاب الأرض والحماس الجماهيري المبالغ فيه، ليعاقب الدفاع الأميركي بمساحات شاسعة خلف الأظهرة. بلجيكا أكدت أنها عندما تتحرر من الضغوط تصبح الماكينة الهجومية الأخطر في البطولة، مرسلة إنذاراً شديد اللهجة للجميع.

زلزال النرويج والبرازيل في ملاعب أميركا

إطاحة البرازيل على يد النرويج (2-1) هي الدرس الأبرز في هذا الدور، لأن البرازيل دخلت المباراة وهي تظن أن المهارة الفردية و"الجوجو بونيتو" كفيلة بفك الشفرات، لتصطدم بجدار نرويجي حديدي، لكن الرأي الفني يؤكد النرويج قدمت نموذجاً حياً لكيفية تحييد خطورة المهاجمين اللاتينيين عبر التكتل العددي والاندفاع البدني الرهيب، مع استغلال أنصاف الفرص في التحولات الهجومية، وسقوط "السامبا" يثبت أن السحر بلا انضباط دفاعي هو انتحار كروي.

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الأرجنتين ومصر: تفاصيل النجاة القيصرية

مباراة الأرجنتين ومصر (3-2) كانت لوحة فنية حبست أنفاس العالم، فالفراعنة قدموا مباراة العمر وكانوا قريبين من إزاحة أبطال العالم في النسخة الماضية، لكن الرأي الفني يقول إن الفارق في هذه المباريات الكبرى تصنعه "الخبرة في إدارة الأزمات"، لأن الأرجنتين، رغم اهتزاز منظومتها الدفاعية أمام المرتدات المصرية السريعة والمنظمة، عرفت كيف تهدئ النسق في الدقائق الأخيرة وتستغل هفوة تكتيكية واحدة لتأمين العبور. خسارة مصر مشرفة، لكنها تؤكد أن الكبار يملكون دائماً "حسم اللحظات الأخيرة".

سويسرا وكولومبيا: معركة تكسير العظام وأعصاب الحديد

الختام الذي امتد لركلات المعاناة الترجيحية بين سويسرا وكولومبيا لخّص الضغط العصبي لهذا الدور، لأن المباراة كانت متوسطة غلب عليها التحفظ التكتيكي والخوف من الانسحاب، والرأي الفني يؤكد أن سويسرا أثبتت مجدداً أنها "العقدة" الصامتة في البطولات الكبرى، لأنه منتخب لا يملك بريق المنتخبات الكبرى، لكنه يملك دفاعاً منظماً لدرجة الملل وأعصاباً من حديد في ركلات الترجيح. مواجهتهم القادمة ضد الأرجنتين ستكون اختباراً بين السحر اللاتيني والجدار الأوروبي.

استمرارية أسود الأطلس: هيبة لا تتزعزع

الفوز المغربي المريح على كندا (3-0) أكد أن إنجاز 2022 لم يكن طفرة. الأسود دخلوا ثمن النهائي بشخصية "البطل الثقيل" الذي يعرف متى يضرب وكيف يسير مجهوده البدني. مواجهتهم القادمة ضد فرنسا هي قمة تكتيكية من العيار الثقيل.

لكن الصراع في ربع النهائي سيكون مشتعلاً بين منظومة جماعية شابة يقدمها كل من المغرب، إسبانيا وفرنسا، فيما تمتلك النرويج وإنكلترا القوة البدنية، في حين تُعد الأرجنتين حاملة شعلة المهارة والشخصية اللاتينية، لكنهم سيواجهون الواقعية والدفاع الصلب المتمثل بمنتخب سويسرا، ما يعني أن جماهير الرياضة سيكونون على موعد مع مواجهات من طراز عالي، لمعرفة أن سيسر هذه المونديال. من يملك القدرة على التكيف مع مرونة الخصم التكتيكية هو من سيضع قدماً في المربع الذهبي. جهزوا أنفسكم، فالمعارك القادمة لن تُحسم بالأقدام فقط، بل بالعقول داخل المستطيل الأخضر.