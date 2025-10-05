- حسم فريق مكلارين لقب "الصانعين" في بطولة العالم للفورمولا 1 للمرة العاشرة، بفضل تألق الثنائي أوسكار بياستري ولاندو نوريس، ليحقق الفريق التتويج قبل نهاية البطولة بعد منافسة مع فيراري. - في المرحلة الـ18 بسنغافورة، تألق جورج راسل من مرسيدس، محققاً الفوز الثاني هذا الموسم، متقدماً على ماكس فيرستابن، بينما جاء لاندو نوريس ثالثاً، مما قلّص الفارق مع زميله بياستري. - غابت الإثارة عن السباق بسبب صعوبة التجاوز، مما أثر على فرص فيرستابن في الحفاظ على اللقب، حيث لم يقلص الفارق مع ثنائي مكلارين.

نجح فريق مكلارين في حسم لقب "الصانعين" رسمياً، ليُتوج ببطولة العالم للمرة العاشرة في منافسات "فورمولا 1"، مستفيداً من التألق الكبير للثنائي الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس الذي نجح في فرض سيطرة كبيرة على منافسات هذا الموسم، وليهدي الفريق تتويجاً قبل جولات من نهاية بطولة العالم، ويحافظ الفريق على اللقب الذي تُوج به في الموسم الماضي بعد تنافس مع "فيراري". وللمرة الأولى منذ عام 1991، ينجح فريق مكلارين في التتويج مرّتين توالياً.

وجاء تتويج "مكلارين" خلال المرحلة الـ18 من بطولة العالم التي أقيمت اليوم الأحد في سنغافورة، غير أن التميّز من الناحية الفردية كان لسائق فريق مرسيدس البريطاني جورج راسل، الذي انطلق من المركز الأول، وحافظ عليه طوال السباق، ورفع الفارق باستمرار، محققاً الفوز الثاني في رصيده هذا الموسم، متقدماً على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن من فريق ريد بول، وحلّ لاندو نوريس ثالثاً، وهو أبرز مستفيد من هذه المرحلة، بعدما قلّص الفارق عن زميله بياستري، متصدر الترتيب، الذي حلّ رابعاً، ليصبح 22 نقطة فقط.

وغابت الإثارة عن هذه المرحلة، إذ شهد المنعرج الأول تنافساً قوياً بين ثنائي "مكلارين" من أجل المركز الثالث، وكسب نوريس الصراع، بعد أن أوشك على الاصطدام بزميله في الفريق، ولم يتغير الترتيب النهائي كثيراً عن ترتيب بداية السباق، بحكم صعوبة الحلبة، التي تجعل التجاوز صعباً للغاية، ومِن ثمّ لم يستطع معظم السائقين تحسين ترتيبهم، وعليه فإن الوضع لم يشهد تغييراً كبيراً، باستثناء تراجع فرص فيرستابن في المحافظة على بطولة العالم، نظراً لأنه لم يقلص الفارق كثيراً عن ثنائي "مكلارين"، وعليه أن يتدارك فارق الـ63 نقطة عن بياستري، خلال المراحل المتبقية.