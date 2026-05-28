- حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي من "القمع العابر للحدود" خلال كأس العالم 2026، مشيراً إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية واتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة البطولة والجماهير. - تزايدت الانتقادات للولايات المتحدة بشأن تنظيم البطولة، خاصة مع مشاركة إيران وسط توترات سياسية، مما دفع لنقل معسكرها التدريبي إلى المكسيك، وتعقيد استعدادات بعض المنتخبات بسبب سياسات تقييد الدخول. - دعا الـ"أف بي آي" الجماهير للتحلي باليقظة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مشدداً على مخاطر الاتجار بالبشر، مع توقع استقبال 1.24 مليون زائر دولي، مما يضع تحديات أمنية كبيرة.

حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، من مخاطر ما وصفه بـ"القمع العابر للحدود"، الذي قد يستهدف الولايات المتحدة خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، مؤكداً أن أجهزة الاستخبارات والأمن رفعت مستوى الجاهزية، واتخذت إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة البطولة والجماهير المشاركة فيها.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الخميس، أوضح الـ"أف بي آي" أن تحذيره يأتي في سياق تزايد الشكاوى والانتقادات الموجهة للولايات المتحدة بشأن تنظيم كأس العالم، وفي مقدمتها الجدل المتعلق بمشاركة إيران، في ظل التوترات السياسية والعسكرية القائمة. وكانت هذه التطورات قد دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التصريح سابقاً، بأن خوض المنتخب الإيراني مبارياته على الأراضي الأميركية "قد لا يكون آمناً"، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى نقل معسكره التدريبي إلى المكسيك.

وأشار التقرير إلى أن السياسات الأميركية المرتبطة بتقييد دخول مواطني عدد من الدول، من بينها إيران وهايتي وساحل العاج والسنغال، تسببت في تعقيد استعدادات بعض المنتخبات المشاركة، سواء على مستوى المعسكرات التدريبية أو التنقل اللوجستي قبل انطلاق البطولة. وفي سياق متصل، ذكّر مكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراءات اتخذتها وزارة العدل الأميركية في مارس/آذار الماضي، عندما أعلنت مصادرة نِطاقات إلكترونية قالت إنها تُستخدم لنشر "دعاية إرهابية"، واتهمت أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف خلفها.

وأكد مدير الـ "أف بي آي"، أن المكاتب الميدانية الـ56 التابعة للجهاز تضم وحدات خاصة مكرّسة لمواجهة أنشطة "القمع العابر للحدود"، وتعمل حالياً على تنفيذ تحقيقات موسّعة ومكثفة، في رسالة حملت طابع التحذير أكثر من كونها إعلاناً عن حالة طوارئ. ودعا المسؤول الأميركي الجماهير المحلية والزوار الأجانب إلى التحلي باليقظة خلال فترة المونديال، مطالباً بلعب دور "العين الإضافية" والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة، خصوصاً مع توقع استقبال ملايين المشجعين خلال الأسابيع المقبلة.

كما شمل التحذير ملف الاتجار بالبشر، إذ شدد مدير الـ "أف بي آي" على أن ضحايا هذه الجرائم قد يكونون "على مرأى من الجميع"، سواء في المطارات أو المطاعم أو الأحياء السكنية، داعياً إلى الإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات غير طبيعية. وبحسب تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي، من المنتظر أن تستقبل الولايات المتحدة نحو 1.24 مليون زائر دولي خلال فترة إقامة كأس العالم، ما يضع تحديات أمنية كبيرة أمام الجهات المنظمة والأجهزة المختصة.

وتعني عبارة "القمع العابر للحدود"، قيام حكومات أو أجهزة أمنية تابعة لدول معينة بملاحقة أو تهديد أو مراقبة معارضين وناشطين وصحافيين ومواطنين يعيشون خارج حدود تلك الدول، حتى وهم موجودون في دول أخرى مثل الولايات المتحدة. وفي سياق كأس العالم 2026، فإن تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يعني أن السلطات الأميركية تخشى احتمال استغلال البطولة، التي ستجمع جماهير من عشرات الدول، لتنفيذ أعمال قمعية ضد هذه النماذج.