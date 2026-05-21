يستعد لاعبو أرسنال للحصول على مكافآت مالية ضخمة بعد تتويجهم بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في موسم وصف بأنه الأنجح للنادي منذ أكثر من عقدين. ووفقاً لما أورده موقع فوتبول لندن البريطاني، أمس الأربعاء، فإن نظام المكافآت داخل النادي يمنح كل لاعب ما يقارب 6 آلاف جنيه إسترليني عن كل مشاركة في مباريات الدوري، إضافة إلى حصة من صندوق مكافآت ضخم يعتمد على النتائج والتقدم في المسابقات المحلية.

وأشار التقرير إلى أن بعض لاعبي أرسنال قد تصل مكافآتهم إلى نحو ربع مليون جنيه إسترليني بنهاية الموسم، بحسب عدد المشاركات. ويتصدر الثنائي الإسباني، الحارس ديفيد رايا ومارتن زوبيميندي قائمة الأعلى استفادة، إذ من المتوقع أن يحصلا على نحو 228 ألف جنيه إسترليني لكل منهما في حال مشاركتهما في الجولة الختامية أمام كريستال بالاس.

ويُتوقع أيضاً أن يحصل الإنكليزي بوكايو ساكا والبرازيلي غابرييل دوس سانتوس ماغالهايس والفرنسي وليام ساليبا على نحو 192 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، نظراً لمشاركتهم في 31 مباراة حتى الآن. في المقابل، قد لا يحصل الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا على أي مكافأة إذا لم يشارك في المباراة الأخيرة، بينما لن يتجاوز ما سيحصل عليه في حال مشاركته، 6 آلاف جنيه إسترليني، وهو الحد الأدنى في نظام المكافآت داخل النادي.

