مكاسب كأس العالم لناشئي اليد: جيل مميز في مصر وقطر

حقق منتخبا مصر وقطر لكرة اليد إنجازاً عربياً في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، التي أُقيمت منافساتها في المغرب، إذ حصل صغار "الفراعنة" على المركز الثاني بعد مسيرة رائعة، حققوا خلالها أربعة انتصارات، وخسروا مباراة وحيدة أمام ألمانيا في النهائي (43-44)، ليكتبوا التاريخ بفضية مونديالية، بينما حصد ناشئو "العنابي" المركز الرابع.

ولمع اسم مدرب منتخب مصر لناشئي كرة اليد، عماد إبراهيم، الذي قدم جيلاً مميزاً من اللاعبين، هم: عبد الملك محمود ومحمد رامي وحمزة أحمد وأيمن يوسف عمرو ومحمد وليد وسيف الله عمر وياسين خالد وحمزة سامي ومؤمن النقيب ويحيى هشام ومحمود رامي وياسين أحمد ومعاذ السيد وزين عبد الوارث ومازن عبد الغني ومنصور عمر عامر وعبد الرحمن بكر وياسين تامر.

وكانت مسيرة منتخب مصر حافلة بالانتصارات في مونديال ناشئي اليد، إذ تصدر المجموعة الأولى، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، بدأها بالفوز على البرازيل (35-26)، ثم الولايات المتحدة الأميركية بفارق 20 هدفاً (42-22)، في أقوى مبارياته، وعلى منتخب المغرب صاحب الأرض في الجولة الثالثة والأخيرة بفارق 12 هدفاً (32-20)، ليحسم المركز الأول، ثم فاز على إسبانيا في الدور نصف النهائي (31-28).

وحقق منتخب قطر لناشئي كرة اليد المركز الرابع، بعد الخسارة أمام إسبانيا، ليسجل اسمه ضمن منتخبات المربع الذهبي لأول بطولة مونديالية لأقل من 17 عاماً، ويقدم جيلاً رائعاً لمستقبل كرة اليد القطرية.

وصعد المنتخب القطري، في إنجاز تاريخي لهذا الفئة العمرية، إلى الدور نصف النهائي، باعتباره أفضل منتخب حصل على المركز الثاني في دور المجموعات، بعدما جاء وصيفاً في المجموعة الثانية، من انتصارين على تونس (38-30)، وعلى كوريا الجنوبية بنتيجة (45-24)، مقابل هزيمة وحيدة أمام إسبانيا، ثم خسر أمام ألمانيا في نصف النهائي.

وضمت قائمة منتخب قطر قائمة ذهبية مكونة من يوسف عماد ورامي سامح وسهيل فيصل وسعد أيمن وأحمد عزت وياسين منير وعمر عبد الباقي وعمر طارق وأمان الفرشيشي وراشد حمد وأبكر طاهر وياسين فريدون وعبد الناصر عبيدي وعبد الرحمن ياسر وياسين عبد الرحمن وألان محمد مبارك ويوسف أبوزهرية.

ويشترك منتخبا مصر وقطر في ظاهرة إيجابية في بطولة كأس العالم للناشئين، وهي الرهان على المدرب المصري، إذ قاد منتخب مصر عماد إبراهيم، فيما حقق منتخب قطر إنجازه مع مديره الفني، خالد حسن. وشارك في البطولة 12 منتخباً، جرى تقسيمها على ثلاث مجموعات، وتأهل متصدر كل مجموعه مباشرة إلى نصف النهائي، مع أفضل منتخب احتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.