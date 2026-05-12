مقطع فيديو وضحكات يورطان بوغبا مع جماهير موناكو

أصبح لاعب نادي موناكو، الفرنسي بول بوغبا هدفاً لانتقاداتٍ لاذعة من جماهير فريقه، ليس بسبب أدائه على أرض الملعب، وهو أمرٌ طبيعي بما أن المدرب لم يعتمد عليه أمام ليل في منافسات الأسبوع قبل الأخير من الدوري الفرنسي، بل بسبب ظهوره في لقطاتٍ التقطتها كاميرا النقل التلفزيوني، بعد دقائق من نهاية المباراة، وهو يضحك مع لاعبي ليل في ممرات ملعب لويس الثاني.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، أن بوغبا ظهر وهو يمزح ويُعانق زميله السابق في المنتخب الفرنسي، أوليفييه جيرو، الذي ربما ناقش معه تشكيلة المنتخب الفرنسي لكأس العالم التي سيُعلن عنها ديدييه ديشان يوم غدٍ الخميس، بالإضافة إلى إيثان مبابي، وشانسيل مبيمبا، ونبيل بن طالب. وجاءت اللقطة بعد هزيمة موناكو التي قضت على آمال الفريق في المشاركة في أبطال أوروبا، ما عزز الانتقادات صوب اللاعب.

وبعد هزيمتهم أمام ليل، يحتل فريق موناكو الآن المركز السابع في الدوري الفرنسي، وقد ودّع نهائياً أحلامهم في دوري أبطال أوروبا. وحصل اللاعب الدولي الفرنسي (91 مباراة دولية)، الذي انضمّ للفريق الصيف الماضي، على جائزة "أفضل عودة لعام 2025" في حفل جوائز غلوب سوكر في دبي نهاية ديسمبر/كانون الأول، لكنه لم يتمكن من استعادة مستواه المعهود بسبب الإصابات المتكرّرة. ولم يشارك سوى في ست مباريات بديلاً، ويبدو أن مستقبله مع موناكو، بات على المحك، إذ يمتد عقده حتى يونيو/حزيران 2027.