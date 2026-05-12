مقطع فيديو وضحكات يورطان بوغبا مع جماهير موناكو

كرة عالمية
باريس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
12 مايو 2026
بوغبا على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو في 19 أبريل 2026 (فاليري هاش/Getty)
بوغبا على ملعب لويس الثاني، في 19 إبريل 2026 (فاليري هاش/Getty)
+ الخط -

أصبح لاعب نادي موناكو، الفرنسي بول بوغبا هدفاً لانتقاداتٍ لاذعة من جماهير فريقه، ليس بسبب أدائه على أرض الملعب، وهو أمرٌ طبيعي بما أن المدرب لم يعتمد عليه أمام ليل في منافسات الأسبوع قبل الأخير من الدوري الفرنسي، بل بسبب ظهوره في لقطاتٍ التقطتها كاميرا النقل التلفزيوني، بعد دقائق من نهاية المباراة، وهو يضحك مع لاعبي ليل في ممرات ملعب لويس الثاني.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، أن بوغبا ظهر وهو يمزح ويُعانق زميله السابق في المنتخب الفرنسي، أوليفييه جيرو، الذي ربما ناقش معه تشكيلة المنتخب الفرنسي لكأس العالم التي سيُعلن عنها ديدييه ديشان يوم غدٍ الخميس، بالإضافة إلى إيثان مبابي، وشانسيل مبيمبا، ونبيل بن طالب. وجاءت اللقطة بعد هزيمة موناكو التي قضت على آمال الفريق في المشاركة في أبطال أوروبا، ما عزز الانتقادات صوب اللاعب.

التعمري (رقم 11) ملعب روزون بارك، 26 أبريل 2026 (سيباستيان سالوم-غوميس/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

التعمري يبهر مدربه وهداف الدوري الفرنسي

وبعد هزيمتهم أمام ليل، يحتل فريق موناكو الآن المركز السابع في الدوري الفرنسي، وقد ودّع نهائياً أحلامهم في دوري أبطال أوروبا. وحصل اللاعب الدولي الفرنسي (91 مباراة دولية)، الذي انضمّ للفريق الصيف الماضي، على جائزة "أفضل عودة لعام 2025" في حفل جوائز غلوب سوكر في دبي نهاية ديسمبر/كانون الأول، لكنه لم يتمكن من استعادة مستواه المعهود بسبب الإصابات المتكرّرة. ولم يشارك سوى في ست مباريات بديلاً، ويبدو أن مستقبله مع موناكو، بات على المحك، إذ يمتد عقده حتى يونيو/حزيران 2027.

دلالات
بطولات
المزيد في رياضة
فيوري يتحدث مع جوشوا بعد نزاله في لندن، 11 أبريل 2026 (مارك روبنسون/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

فيوري يتعهد بإسقاط جوشوا بالضربة القاضية في نزال القرن

رفع يامال علم فلسطين في احتفالات برشلونة بلقب الليغا (العربي الجديد/رويترز)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

حزب إسباني يُشيد بلفتة يامال وعلم فلسطين: ذكّر العالم بحرب الإبادة

حمزة عبد الكريم في أسباير زون، 7 في 10 نوفمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

حمزة عبد الكريم يحصد ثمار التألق مع برشلونة بدعوة لمنتخب مصر