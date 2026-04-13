مقتل لاعب كرة قدم غاني في عملية سطو مسلح

- قُتل دومينيك فريمبونغ، لاعب بيريكوم تشلسي، في حادث سطو مسلح أثناء عودة فريقه من مباراة في الدوري الغاني الممتاز، مما أثار جدلاً واسعاً في البلاد. - تعرضت حافلة الفريق لهجوم من لصوص مسلحين على طريق جواسو-بيبياني، حيث أطلقوا النار على الحافلة، مما اضطر اللاعبين والجهاز الفني للفرار إلى الأدغال. - أكد الاتحاد الغاني لكرة القدم أن الحادث يمثل خسارة كبيرة للكرة الغانية، مشيراً إلى تعزيز الترتيبات الأمنية للأندية المسافرة.

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، الاثنين، مقتل لاعب كرة قدم غاني يلعب مع فريق في الدوري المحلي الممتاز، وذلك إثر عملية سطو مسلح تعرض لها خلال عودته من المشاركة في مباراة مع فريقه بيريكوم تشلسي، في حادثة مؤسفة أثارت جدلاً كبيراً في غانا.

وأكد الاتحاد الغاني لكرة القدم مقتل اللاعب دومينيك فريمبونغ (20 سنة)، جناح فريق بيريكوم تشلسي في عملية سطو مسلح على حافلة فريقه أثناء العودة من مباراة في بطولة الدوري المحلي الممتاز في مواجهة فريق سامارتكس، مساء أمس الأحد، ووقع الحادث على طريق جواسو-بيبياني بينما كان الفريق في طريق العودة للديار بعد مواجهة سامارتكس سامريبوي جنوب البلاد.

وذكر نادي بيريكوم تشلسي في بيان رسمي، الاثنين "في طريق عودتنا إلى بيريكوم من سامريبوي تعرضت حافلة فريقنا لهجوم من مجموعة اللصوص المسلحين الذين أغلقوا الطريق لمنع مرورنا. بدأ رجال ملثمون يحملون بنادق في إطلاق النار على حافلتنا بينما كان السائق يحاول الرجوع للخلف. فرّ اللاعبون والجهاز الفني للأدغال القريبة للاحتماء من طلقات الرصاص".

وأشار الاتحاد الغاني أن فريمبونغ توفي إثر الحادث في وقت لاحق، وأضاف في بيانه الرسمي: "تلقى الاتحاد الغاني لكرة القدم بصدمة شديدة وحزن عميق النبأ المأساوي بوفاة دومينيك فريمبونج لاعب بيريكوم تشيلسي. لا يُمثل هذا الحادث خسارة فادحة لنادي بيريكوم تشلسي فحسب، بل لكرة القدم الغانية كلّها. كان دومينيك موهبة شابة واعدة وجسّد تفانيه وشغفه باللعبة روح الدوري الغاني"، في وقت أكد أنه سيُعزز الترتيبات الأمنية للأندية المسافرة للمشاركة في المسابقات المحلية.