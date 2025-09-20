مقتل لاعب كرة قدم إكوادوري ثالث في شهر واحد

- قُتل لاعب كرة القدم الإكوادوري جوناثان غونزاليز في هجوم مسلح داخل منزله بمدينة اسميرالدا، وهي ثالث جريمة تستهدف رياضيين في الإكوادور خلال سبتمبر، وسط انتشار عصابات المخدرات. - غونزاليز، المعروف بـ"سبيدي غونزاليز"، لعب سابقاً مع فرق مثل 22 يوليو وأوليمبيا وليون، وتواجه الإكوادور تحديات أمنية كبيرة كونها نقطة انطلاق رئيسية لتجارة المخدرات. - ارتفع معدل الجريمة في الإكوادور بشكل ملحوظ، حيث شهدت البلاد حوادث مشابهة مثل مقتل لاعبي فريق إكسابرومو في مانتا، مما يبرز التهديدات المتزايدة ضد الرياضيين.

قُتل لاعب كرة قدم إكوادوري يُدعى، جوناثان غونزاليز (31 سنة)، في جريمة جديدة وثالثة تُصيب رياضياً في البلد الأميركي الجنوبي في شهر سبتمبر/أيلول الحالي، وفقاً لما ذكرته الشرطة الإكوادورية، في حوادث مؤسفة ضد الرياضيين من قبل عصابات مسلحة خارجة على القانون.

وذكرت السلطات الإكوادورية، السبت، أن اللاعب جوناثان غونزاليز، المُلقب بـ "سبيدي غونزاليز"، تعرض لإصابات ناجمة عن طلقات نارية في هجوم داخل منزله في مدينة اسميرالدا الساحلية، التي تنتشر فيها عصابات تُتاجر بالمخدرات، في وقت لم تُحدد الشرطة دوافع الجريمة حتى الآن، وهي ثالث جريمة يتعرض لها رياضي ولاعب كرة قدم في كولومبيا في شهر واحد فقط، إذ عجزت الشرطة عن تفادي وقوع هذه الجرائم ضد الرياضيين.

وسبق لجوناثان غونزاليز أن لعب مع فريق 22 يوليو من الدرجة الثانية، ومع ناديي أوليمبيا الباراغوياني وليون المكسيكي. وتقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجي الكوكايين في العالم، وأصبحت نقطة الانطلاق لسبعين في المئة من إمدادات المخدرات إلى العالم، ومع ازدياد عدد العصابات، ارتفع معدل الجريمة من 6 لكل مئة ألف نسمة عام 2018 إلى رقم قياسي بلغ 47 في 2023، قبل انخفاضه إلى 38% العام الماضي. وكان مايكول فالنسيا ولياندرو يبيس، لاعبا فريق إكسابرومو من الدرجة الثانية، توفيا نتيجة حادث إطلاق نار في مدينة مانتا الساحلية (جنوب-غرب) في 10 سبتمبر/أيلول الحالي، وذكر النادي أن اللاعبين توفيا نتيجة هجوم موجه ضد هدف آخر.