مقاتلة "MMA" تعتدي على شرطيّين داخل طائرة وتُحتجز في المطار

- أثارت المقاتلة الأيرلندية سينيد كافانا فوضى على متن طائرة متجهة إلى دبلن بعد اشتباكها مع شرطيين إسبانيين، مما أدى إلى تأخير الإقلاع وتدخل الشرطة للسيطرة على الوضع. - رغم مقاومتها الشرسة، تم اعتقال كافانا واقتيادها إلى غرفة احتجاز في مطار غران كناريا، وأُفرج عنها مؤقتًا بانتظار استكمال التحقيقات، مع توقعات بمسار قضائي طويل. - كافانا، التي بدأت مسيرتها في الملاكمة وتوجت بطلة وطنية خمس مرات، تحولت إلى الفنون القتالية المختلطة وحققت تصنيفًا متقدمًا في وزن الريشة.

تسببت مقاتلة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، الأيرلندية سينيد كافانا (39 عاماً)، في فوضى عارمة، قبل إقلاع رحلتها من جزيرة غران كناريا باتجاه دبلن، بعدما دخلت في مشادة عنيفة داخل الطائرة، انتهت باعتدائها على شرطيَين إسبانيين، لتتحول اللحظات، التي سبقت الإقلاع، إلى مشهد غير مسبوق سادته الفوضى والتوتر، بعدما حاول طاقم الطائرة احتواء الموقف دون نجاح، قبل أن تتفاقم الأحداث بشكل خطير أدى إلى توقيف المقاتلة في المطار.

وذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية، الأربعاء، أن كافانا أثارت اضطرابات كبيرة داخل الطائرة قبل الإقلاع، إذ أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل اشتباكها بعنف مع شرطيّين صعدا للتعامل مع الموقف، ودفع المشهد، الذي انتشر بسرعة، قائد الرحلة إلى تأخير عملية الإقلاع وطلب تدخل الشرطة بشكل عاجل، وفور دخول عناصر الحرس المدني الإسباني إلى مقصورة الطائرة، واصلت المقاتلة سلوكها العدائي، موجهة ضربات للشرطيين تسببت لهما في إصابات استدعت حصولهما على إجازة مرضية.

وأضافت الصحيفة أنه رغم المقاومة الشرسة، التي أبدتها كافانا، فقد نجح الشرطيان في السيطرة عليها واعتقالها، ليتم اقتيادها لاحقاً إلى غرفة احتجاز داخل مطار غران كناريا، لتقضي ليلتها هناك بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُفرج عنها بشكل مؤقت في اليوم التالي، ريثما تُستكمل التحقيقات، وسط تقارير تشير إلى أنها، بصفتها مقاتلة وزن الريشة، ستواجه مساراً قضائياً قد يطول، خاصة بعد عقد جلسة مغلقة أُفرج عنها بعدها بكفالة.

وتنحدر كافانا من منطقة إنشيكور بالعاصمة دبلن، وقد صنعت اسماً لامعاً في الملاكمة، قبل دخولها عالم الفنون القتالية المختلطة، إذ تُوجت بطلة وطنية خمس مرات، وشاركت إلى جانب النجمة كايتي تايلور مع المنتخب الأيرلندي في بطولة العالم 2021. وبعد سلسلة من الهزائم، قررت إنهاء مسيرتها في الملاكمة والتحوّل إلى الـ"MMA" ، وحققت حضوراً لافتاً، وكان تصنيفها قد بلغ المركز العاشر في وزن الريشة للسيدات بين إبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 2021، ثم عادت للظهور في التصنيف ذاته خلال مارس/ آذار 2022.